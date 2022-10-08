日本參眾議員組國慶祝賀團來台訪問 外交部表達歡迎

外交部表示，日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」（簡稱「日華懇」）會長、眾議員古屋圭司，率該會所屬共19名參、眾議員組成「中華民國國慶日本國祝賀團」來台，將在10月8日至10日訪問台灣，參加我國雙十國慶活動。

外交部指出，對於「日華懇」睽違三年籌組參眾議員祝賀團訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。此外，在日本享有盛名的京都橘高校吹奏部也將首度訪台參加國慶遊行。

外交部表示，「日華懇」訪團在台期間，除向蔡英文總統覲賀、參加我國國慶大會及遊行外，另將與立法院長游錫堃及台灣日本關係協會會長蘇嘉全會面、赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝、參訪日僑學校、宜蘭縣等。

「日華懇」古屋會長當選11屆眾議員，曾任日本國家公安委員長及防災擔當大臣等要職，是日本重量級國會議員，長年致力推動台日合作交流，8月訪台期間曾多次以台語重申「台灣有代誌，日本有代誌」，展現高度重視台海及區域安全的立場，此外，「日華懇」目前在參眾兩議院共約有260名議員，是日本國會最大跨黨派友台團體，也是台日國會外交最重要窗口。

外交部表示，台灣與日本國民情感深厚，雙方在諸多領域始終維持密切交流合作，此次「日華懇」籌組致賀團訪台參加我國國慶，以實際行動展現對台灣堅定支持，更加彰顯台日間的堅實友誼，相信「日華懇」致賀團的來訪，將能進一步深化台日雙方在各領域的友好夥伴關係。