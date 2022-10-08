馬斯克建議台成陸特區 黃珊珊:無須理會外國人說三道四

全球首富馬斯克日前表示，台海衝突不可避免，建議把台灣變成中國大陸一個特別行政區來防止衝突。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天說，無須理會一個外國人說三道四，我們有自己的主權。

馬斯克接受金融時報訪問時指出，對於台海他的建議是為台灣制定一個合理可行的特別行政區，但這可能不會讓所有人都滿意，他認為中國大陸可能會有一個比香港更寬鬆的安排。

黃珊珊今天接受媒體聯訪時被問到馬斯克的發言，表示一個外國人在那邊說三道四，我們不用理他，我們有自己的主權，「這個外國人在中國有很多市場，他講他的，我們不需要理會」。

國慶將至，從國慶主視覺到國名都備受討論。黃珊珊說，今年是中華民國國慶，「中華民國」不在文字上是有點奇怪，國家有中華民國憲法、中華民國的國慶，不需要搞小動作造成國內的一些爭議，或是做特殊訴求，這是國慶，中華民國是中華民國，沒有什麼好討論的。