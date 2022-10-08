幸「浮」城市吵不停 邁辦提供截圖批國民黨走火入魔

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聯合報／ 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
高市日前浮屍問題頻傳，意外成為高雄市長攻防焦點，陳其邁競選辦公室今早提供柯志恩臉書截圖，批柯出資下廣告操弄。圖／陳其邁競選辦公室提供
高市日前浮屍問題頻傳，意外成為高雄市長攻防焦點，陳其邁競選辦公室今早提供柯志恩臉書截圖，批柯出資下廣告操弄。圖／陳其邁競選辦公室提供

浮屍問題在今年高雄市長選戰鬧得沸沸揚揚，百餘名醫護與社工連署質疑不當，國民黨市長參選人柯志恩昨對連署發起人精神科醫師林耕新喊話，「不是柯志恩本人所講的，不要塞在我嘴巴裡」。陳其邁競選辦公室發言人高閔琳今早批柯貴人多忘事，並出示柯臉書發文的截圖，指柯不只提及自殺地點及方式還下廣告，批柯冷血。

高閔琳表示，據柯志恩臉書粉絲專頁紀錄，9月5日及15日發表文章均觸及輕生特定地點，更有柯志恩本人帳號出資下廣告的紀錄，除柯之外， 9月30日柯的造勢大會，馬英九、江啟臣、高金素梅、鄭麗文等人均以自殺議題大做文章，「整個國民黨為了選舉，都走火入魔了」。

針對柯志恩質疑市長陳其邁11年前立委任內，也曾舉衛生署統計數據指責馬政府施政不力，高閔琳表示，陳其邁身為醫師，長期關心自殺防治議題，過去談及自殺案件是引用衛生署資料敘述事實，並針對通報統計數據進行分析，柯做這樣的類比，更凸顯國民黨惡質。柯不顧生還者及遺族二次傷害，也不顧專家學者沈痛呼籲，甚至反過來揚言提告，應公開道歉。

柯志恩昨受訪時強調，她只是反映社會現象，希望陳其邁市府好好正視、解決問題，卻遭到有心人士利用進行選舉操作，轉移焦點。今年9月5日她在臉書是提出衛福部的「公開統計數據」，呼籲高市府積極應對，15日的臉書貼文是社會新聞報導，再次提醒正視，特定人士企圖影射國民黨挑起自殺問題並大加炒作，不是事實更是蓄意抹黑。

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