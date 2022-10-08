【專家之眼】當沈富雄遇上克魯曼

一向能言善道的前立委沈富雄，最近聽聞美國國防部長奧斯丁對台海情勢的發言，分析出所謂中共的追求台海「新常態」，意味兩岸開戰的可能性，非常不高。他在臉書撰文強調：「美中爭霸，此後五十年將無寧日，… …，由北至南，容許北京營造所謂『新常態』之處，也只有台海而已。」

沈大老特別提醒國人：「但別忘了習大舞劍，意在拜公，台灣不要窮緊張，要以『新頭殼』對付『新常態』。」信然，就在拜登總統與其國務卿布林肯陸續做公開表述，絕不與中國進行新冷戰之際；一時三刻的策略示好，當然不等於船過水無痕啊！像財長葉倫女士幾番提議取消關稅，中國大陸即不置可否。

沈前立委更大聲疾呼，中國大陸對台灣的敵意最淺；就第一島鏈的國家，中國最恨日本！這樣的推論頗符合名嘴邏輯，畢竟收視觀眾最大，說學逗唱之餘，笑笑就好；有誰承受得起對岸強大到能四海顯神威？何況是有地基飛彈，在睡夢中打從頭頂掠過台灣上空啊。台、日民間再怎麼親善，要死，死道友；可不能死貧僧。很能有共鳴的。

無獨有偶，一路預測通膨不會發生，即使有也在幾個月內消失的諾貝爾經濟學獎得主，保羅克魯曼（Paul Krugman）教授，最近提醒地緣政治可能對台灣產生嚴格挑戰。他的觀察，全球化受地緣政治影響而在開倒車；因此受惠於科技供應鏈與區域整合，像台灣企業稱雄多時的半導體代工，很快會發現並非是牢不可破，而要比想像當中更加脆弱的！

兩位大老都提及台灣社會的經驗值，可能經不起被細細推敲：中國大陸的軍事實力，既不像表面顯示般的強大；而東亞供應鏈的緊密程度，也不是涓涓滴水所難以穿透過去的。當沈大老提出的警訊之一，中、美將會爭霸五十年；相信克魯曼教授該會回他說：這就對了(That’s right)！

克魯曼教授進一層認為：私部門的投資考量與最終決策，定然因為繼續在特定國家做供應，政治風險一旦提高，因而要時時擔心、甚至是以避秦心態，速速外逃才好。反觀，台灣高層的公開說帖，主要擔憂異地做生產的人力素質與敬業心，均不足以挑起大樑，之下的前瞻顧慮和有的現實隱憂。

正因為地緣政治所涉及的面向非常複雜，克魯曼教授說美國的國安考量，有必要把境外生產鏈搬到就近的墨西哥和加拿大等地。回顧歷史過往，早年台灣企業主即幾番請纓，上陣到中美洲、東南亞。有像是La New跟燦坤，在賺足第一桶金即能風光轉型成功的；當然，更有鎩羽而歸的草帽大王，跟牛仔褲專用料的丹寧布廠。

美國的國安有需要，再自然不過。問題是，羊毛出在羊身上，究竟誰來買單啊！經濟學者考量總體效益與中、長期效果；但企業家，尤其上市公司，還得面臨每一季的獲利報表跟年度的成長預測。畢竟，看人挑擔，一向不腰疼。

在2022世界投資者聯合論壇，克魯曼教授以視訊方式講演：「Inflation and the future of financial assets」；關於利率展望，他提出兩年內即能回歸到2019年的狀態，新冠疫情之前的美好過往。媒體普遍報導，可能在2023年前後；但克魯曼教授則在臉書上，親自寫下他預計在2025年之後。

今年的美國房市與房貸機構表現，已然顯現房產市場的後繼無力；究竟聯準會利息政策的回跌，所謂的兩年內，該如何起算才好呢？可真是如人飲水，任憑想像卻又處處充滿玄機啊。

經過媒體的報導吹捧，相信樂觀的人泰半會聽成2023年；但克教授臉書，白紙黑字則只給用功追蹤的人做參考。至於大老，可否幫忙解讀克教授的濃厚口音，看看如何精準翻譯那視訊會場的雜訊和口語英文啊！