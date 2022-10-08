鄭文燦談選舉…回歸執政績效 相信桃園光榮

民進黨的桃園市長提名引發爭議與分裂危機，現任桃園市長鄭文燦表示，他過去八年的施政成績，將是黨籍市長參選人鄭運鵬勝選的最大利基，其他三位在野黨參選人打錯選戰方向，票源呈現互相流動的狀態，所以「三個打一個也不怕」。

只是年底地方選舉成敗，攸關內閣和中央黨部是否改組，桃園市更是藍綠兵家必爭之地。身兼民進黨選對會的鄭文燦說，選戰輸贏應聚焦六都，民進黨能拿三都算小贏，拿下四都則是大勝。

桃園市更是重中之重，鄭文燦說，選戰首要先看大環境，民進黨中央執政成績不錯，蔡英文總統滿意度有五、六成水準，雖遇到「論文案」個別事件被放大炒作，但選舉要回歸執政績效，地方政府施政滿意度高，會有執政優勢。

鄭文燦表示，經過八年執政，桃園有城市光榮感，選戰打到目前為止，在野黨的口水戰效果有限，在地人覺得桃園進步，會珍惜這些改變。

鄭文燦表示，要有前人種樹、後人乘涼的觀念，他的執政成績是鄭運鵬未來能勝出原因。選民這一票，一方面是投鄭運鵬，一方面是肯定鄭文燦，兩者連動性很明顯；反觀國民黨主席朱立倫，把桃園視為鞏固個人黨內地位的重點戰區，但會有人為了搶救朱立倫，票投國民黨市長參選人張善政嗎？

面對八年市政總結，難免有未竟之志，鄭文燦說，桃園是全台最大工業生產地、投資金額最大的城市，但分配到的財政補助，在六都中敬陪末座，桃園建設想再快一點，財政分配勢必要更公平合理，不能只靠桃園市本身的財政規畫，他已向中央政府爭取多次。