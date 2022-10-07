北市下月辯論 林佳龍呼籲侯友宜拿出敢辯的勇氣

三立與TVBS今宣布舉辦2022年台北市長選舉電視辯論會，3位台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安於11月5日出席電視辯論會。新北市長參選人林佳龍競辦呼籲侯友宜即刻宣布何時請假競選且遲遲未同意辯論，要侯友宜上演敢辯的勇氣。

三立電視與TVBS電視台今日共同宣布，將聯合舉辦2022年台北市長選舉電視辯論會，3位台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安已同意於11月5日出席電視辯論會。

新北市長侯友宜此次爭取連任口號「改變的勇氣」。新北市長參選人林佳龍競辦發言人李坤城表示，國民黨指林佳龍過去在擔任台中市長兼選委會主委期間，因為跨區到彰化輔選被裁罰，這部分林佳龍已經虛心檢討。

反觀侯友宜，非旦不願意告知市民，什麼時候要請假，還全台跑透透輔選其他候選人，毫不諱言有要選總統的打算，李坤城說，侯友宜的發言人成天氣急敗壞發新聞稿，主帥卻畏戰，不願意公開在主流媒體上辯論，「改變的勇氣」今天發出第五部曲，期盼演完這系列後，侯友宜能上演「敢辯的勇氣」。

李坤城表示，林佳龍已經簽署數家民間媒體辯論的邀請，侯友宜至今遲遲未同意民間辦理辯論，龜縮在發言人的背後，不願面對對手的挑戰，更不願意面對選民，難道新北市民不如台北市民？他向侯友宜喊話，不要把新北市民當做二等公民，應該光明正大接下各家電視台的邀請讓雙方有交叉詰問機會。

有關民進黨議會黨團，今針對侯友宜市府團隊行政不中立問題召開記者會，呼籲不要讓市府淪為選舉工具，逼公務員違反行政中立，將公務員當成輔選工具人。李坤城說，侯友宜常常把公務行程當成競選活動，把公務員當成競選工具人，嘴巴說選舉不要罵來罵去，卻放縱競辦抹黑攻擊林佳龍，根本是說一套做一套，就像他自己嘴裡說好好做事，心裡想2024一樣。