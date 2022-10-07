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玉山論壇賴清德：不會走回兩岸對抗老路 溝通大門敞開

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
副總統賴清德今以影片方式在玉山論壇致詞，賴清德重申，台灣不會走回兩岸對抗老路。本報資料照片
副總統賴清德今以影片方式在玉山論壇致詞，賴清德重申，台灣不會走回兩岸對抗老路。本報資料照片

副總統賴清德今以影片方式在第六屆玉山論壇致詞，賴清德表示，台灣不會走回兩岸對抗老路，兩岸穩定與印太和平，是蔡英文總統領導國家堅定不移的目標，且就像蔡英文總統所說，堅持以「和平、對等、民主、對話」四原則穩健處理兩岸關係「我們與中國的溝通大門始終敞開」。

賴清德也強調，對中國的善意不變、承諾不變，但台灣不會在中國的壓力下屈服。

賴清德表示，在中國武力挑釁、台海緊張氣氛加劇之際，台灣在蔡英文總統領導下，社會氣氛冷靜理性，民眾依然正常生活，沒有恐慌或畏懼，大家團結一致，向世界傳達台灣不受中國脅迫、捍衛民主自由的自信以及堅定的意志。

台灣亞洲交流基金會今在台北舉行2022年玉山論壇，今年主題為亞洲創新與進步對話「振興、再定位與重啟連結」，包括蔡英文總統、帛琉總統惠恕仁、紐西蘭前副總理兼外長彼特斯及日本眾議員及「日華懇」會長古屋圭司都出席致詞。

除兩岸議題，賴清德也指出，COVID-19疫情爆發後，證明台灣是全球抗疫不可或缺的一環，要再次呼籲「世界衛生組織」（WHO）接納台灣參與，不要讓全球防疫工作出現「地理上的空白」。

賴清德也強調，樂見「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與「印太經濟架構」（IPEF）等由民主國家主導的區域經濟合作機制有效運作，台灣也將會與理念相近國家合作，持續爭取加入的機會，以期在全球產業供應鏈重組及強化韌性的趨勢中，為世界經濟振興做出貢獻，台灣也將持續協助印太區域夥伴加強基礎設施，例如分享台灣科技抗疫的經驗，協助各國運用人工智慧及大數據等尖端技術來因應疫情動態。

賴清德 蔡英文

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