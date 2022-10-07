新竹棒球場未完成驗收就啟用 蘇貞昌：雪隧也是先通車

國民黨立委林奕華今天質疑，新竹棒球場使用超過6億的前瞻基礎建設補助經費，卻造成4名職業棒球選手受傷，總統蔡英文還親臨啟用典禮，直言這是國安問題，行政院長蘇貞昌回應，當年他在擔任行政院長的時候，雪山隧道也是先通車才驗收，現在最重要的是把人員醫好、球場整理好。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌、主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

林奕華質詢時指出，新竹市立棒球場使用超過6億元的補助經費，本來是好事一樁，可以提升運動休憩的環境，卻造成4名職業棒球選手受傷，尤其林哲瑄更是整季都報廢，詢問蘇貞昌是否因此震怒。

蘇貞昌說，對於任何公務機關的相關設施讓民眾受到傷害，他都會責成主管機關陳明原因、查究責任，就是要防止再犯，「我都覺得沒有做好的地方都不應該，而且遺憾」。

林奕華質疑，新竹棒球場在蔡英文要到場的情況下，沒有完成驗收就啟用，直言這是一個國安問題，「總統要到現場，現場是一個還沒有驗收完的工程，這個事情非同小可。」

教育部長潘文忠說明，主辦機關會依序進行驗收等工程，「沒有辦法每項工程，主辦機關會跟我們做完整說明，這是事實」，當時主要是由新竹市政府邀請相關貴賓出席，教育部沒有接獲相關細節。

蘇貞昌強調，球場未盡良善導致發生事故很不應該，主辦機關新竹市政府已經組成專案小組，就後續如何改善進行查究，至於公共工程要到什麼程度才可以使用，這個都有相關規定，都要一併檢討。

蘇貞昌表示，當年他在擔任行政院長的時候，雪山隧道也是先通車才驗收，當時就是在他的閣揆任內通車，所以公共工程應該要做到什麼程度，都有各該規定。

林奕華批評，這件事情發生這麼久了，政府沒有告訴大家誰有錯，總是要有人檢討負責，蘇貞昌則說，「這個一定要有人負責」，但是現在應該先把受傷的球員醫治好、球場整理好，這是政府應該要做的事情。