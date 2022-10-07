獨家視角：德國議員團訪台，帶來多少實際利益？

德國聯邦議會友台小組一行6人10月初高調訪問台灣，台灣正副總統、外交部長、立法院院長均親自出面歡迎，高規格接待。多名議員告訴德國之聲，他們不是第一次來到台灣，但都是第一次受到這般禮遇。在家鄉德國，他們的訪問台灣的報道不僅登上各大報頭版，地方報紙也突然間出現對「受到中國威脅的台灣」的興趣。社民黨議員布德（Katrin Budde）說，「隨著我們的訪問，至少台灣是出名了」。

德國各屆政府都將同台灣的關系定格為「非官方」，總統、總理、議長以及政府高級官員不會訪問台灣，但議員相互訪問的增加似乎正在政治層面推動雙邊關系產生變化。

波洛西訪台後中國在台海舉行前所未有的大規模軍演，那一時刻，人權委員會率先高調宣布10月底訪台，卻被友台小組搶先。台灣總統蔡英文也對這個疫情爆發後的「第一個」德國議會代表團到訪表示高度贊賞。

不僅德國議員紛至沓來，趕在友台議員到訪前匆匆成立的「台灣與德國議會議員友好協會」會員，也受到對方邀請，將擇機前往柏林。德國議員透露，這樣的互動已是他們能力所及的上限。

吳釗燮希望到慕尼黑喝啤酒

台灣外長吳釗燮也希望能夠訪問德國，尤其前往慕尼黑親臨啤酒節。10月3日德國在台協會舉辦的國慶儀式上，吳釗燮在致辭中公開表達了這一願望。他說：「我希望不久後能夠造訪慕尼黑啤酒節」。詢問本次議員代表團長韋爾斯（Klaus-Peter Willsch，也譯作魏爾胥）能否幫助他實現這一願望？他告訴德國之聲：「誰能來，誰不能，我也希望這個規定能有更多松動，不過，這是一個有關身份與地位問題，只有政府如外交部才能回答」。

在公開的維基百科上可以看到，德國曾於2006年婉拒當時台灣外長以私人身份入境德國的請求，該份文件寫道，台灣總統、副總統、行政院長、外長、防長以及立法院院長都不能以商務或者私人名義進入德國，而且這是同「歐盟其它國家協商後達成的一致」。

直至今日，沒有高階台灣政治家訪問過德國，但在歐盟層面，對台關系日漸有所變化。去年10月，吳釗燮應歐盟議員邀請成功訪問了布魯塞爾，此前不久，歐洲議會通過「台歐盟政治關系暨合作」文件，呼籲全面提升台歐雙邊政治關系與各項合作。

&「支持台灣是一種政治正確」

經過5天的訪問，議員們在周四（10月6日）的記者會上不分黨派都強調，今後必須進一步加強同台灣的合作。德國選項黨議員克拉夫特博士（Rainer Kraft）說，同台灣合作僅就晶片供應鏈一項就足以顯示其重要性。

自民黨議員沙夫勒（Frank Schäffler）說，應該促使歐盟同台灣之間的投資協定盡快簽署，「這是一項值得努力爭取的目標」。據悉，該協定已談判多年，但進展很慢。沙夫勒認為在同台灣的關系上，「改變一些小事情」非常重要，他反對僅僅停留在「象征主義」層面。

台灣需要國際團結，但象征動作可能適得其反。台北大學公共行政暨政策系羅至美教授對德國之聲說，在當前歐洲的民意氛圍下，支持台灣是一種「政治正確」。「要幫助台灣，而不是增加台灣的風險」。她認為，美國眾議院議長波洛西訪台更多的是促進對她的「個人宣傳」（publicity promotion），不見得對台灣有實際好處；希望德國議院的訪問可以化為真正實在的利益。

實在的利益？

怎樣將訪問化成實在的利益？社民黨籍的布德說，在軟實力領域，加強中學生、大學生之間的交流互動，增進了解，意義重大。她說，由於本次訪問得到廣泛報道，德國現在再小的村落都知道了台灣，但並不了解，因此有待加強溝通與交流。目前，有大約2500名台灣大學生在德國念書。

幾天參觀訪問之後，台灣方面對德國有著怎樣的期待？綠黨籍的斯特芬博士（Till Steffen）告訴德國之聲，台灣制定了2050年實現碳中和的宏偉目標，德國可以在環保科技、綠色能源領域展開同台灣的合作。他說，訪問期間，已有台灣企業表示，特別歡迎德國風能企業在台投資，希望德國政府以實際行動支持這類項目。他說，這將這是一個廣闊的空間，能源獨立正是在目前俄烏戰爭的背景下凸顯出重要意義。

避免同中國發生直接沖突

台灣最大的憂慮莫過於台海兩岸的安全局勢，台灣國防部長邱國正周三（10月6日）在立法院說，維持了數十年的台灣海峽中線「默契」已被中共毀掉，現狀已被改變，很難恢復到原來狀態。對方的「航空器實體飛越領空，就算第一擊」，無人機也必須反制。

但台灣目前仍很難期待德國在安全政策領域有所作為。德國外長貝爾博克今年8月在聯大發言談到烏克蘭戰爭時，闡明德國的立場即「不接受大國侵略小國」，而且「這條也針對中國」，但會采取哪些反制動作？她並沒有說明。

議員們認為，軍事上德國無牌可打，巴伐利亞護衛艦遠洋亞太，以及24小時戰機抵達亞洲，都無法改變德國不會軍事參與的主張。不僅軍事實力，遠征亞太在政治上各黨很難達成共識。訪台的左翼黨議員萊伊（Caren Lay）尤其反對軍事干預，包括出售武器。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）今年8月份的一次表態，同德國的立場如出一轍。他說：「人人都將捍衛台灣發展自身的政治制度的權利。但人人都會特別審慎地來做這件事，避免同中國發生直接沖突」。

繼續尋找健康的合作之路

德國奉行「一個中國」的政策，友台小組深知，中國將一中政策、承認台灣是中國的一部分看作是建立外交關系的前提。在這個框架下，德國支持台灣加入不同類型的國際組織。據多家媒體一致報道，不久後，德國總理肖爾茨可能正式訪問中國，在被問及此事時，基民盟籍的韋爾斯對德國之聲表示，他不便評論總理國事訪問的願望，「但我想，他會談及台灣不間斷受到威脅這一話題。只是作為反對黨議員，活動空間有限，一般情況下，政府執政不願受到反對黨影響。我們也不會公開表達建議，這樣做沒有意義。必須要表達的內容，我們會通過相關渠道傳至政府。」

當被問到「您是否支持一個中國政策」時，韋爾斯並沒有直接回答德國之聲，他說，「我們沒有、也不必討論這個問題。無可爭議，這是兩種不同的制度，這邊是自由、法治、議會民主制，當然，我也看到中華人民共和國，一個人口眾多的大國，有著密切的經濟交往，包括同德國。我們希望能找到一條健康的合作之路。」

正是由於德國政府在各個層面執行「一個中國」的政策，友台小組真正的名稱並非友「台」而是「柏林-台北議員友好小組」（Freundeskreis Berlin-Taipei im Bundestag）。議員們透露，他們多次申請修改名稱，但都沒有得到聯邦議院管理部門批准。顯然，他們還在繼續摸索著那條健康的合作之路。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】