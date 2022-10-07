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經濟部：相關物資儲備有固定機制 未雨綢繆有備無患

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

外媒報導經濟部次長陳正祺表示，因應台海情勢，台灣正儲備關鍵物資，經濟部今（7）日進一步說明，因全球天災、疫情、氣候變遷等情況，政府本就有儲備機制，不僅是為台海關係，而是未雨綢繆。

經濟部表示，經濟部主管的民生及能源物資，本就有固定儲備及生產機制，且持續調整改善；全球情勢變動快速，因應天災、疫情、氣候變遷等特殊狀況，建立儲備是政府責任，並不單指台海情勢，而是政府未雨綢繆，做最好準備。

經濟部指出，從新冠疫情後，全球情勢變動快速，台灣國內對口罩需求急速上升，經濟部與指揮中心合作，快速增加產線，讓日產超過一千萬片，以支應國內防疫需求。這就是一個因應變動情勢，快速增加儲備、加速生產的範例。

經濟部強調，疫情期間，除口罩之外，也有其他民生需求突升突降，例如衛生紙、酒精、罐頭、泡麵等，經濟部也與業者建立合作平台，從生產、運送到上架銷售，皆有不斷精進的機制。這也是陳正祺於該報導中強調，經濟部每月盤點庫存及持續改良物資儲備的作法。

經濟部強調，除一般傳統戰備物資外，民生食品、民生用品、能源、砂石等，皆有與業者建立平台密切聯繫。平時以商業模式運作，自由市場買賣；國內若有特殊需求時，則由政府協助生產、調度、運用等機制，確保關鍵物資國內所需無虞，有備無患讓國人安心。

疫情 台海

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