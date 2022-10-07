馬英九反對台灣國慶日 民進黨團諷：中共都還沒跳起來

前總統馬英九昨天呼籲，總統府看板不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，民進黨立法院黨團幹事長羅致政今天表示，國民黨的政治人物不要看到「台灣」就跳起來要反對，沒想到中共都還沒有跳起來，馬英九就先跳起來了，根本沒有意義。

馬英九昨天在臉書發文建議，蔡英文總統應該在國慶大會上闡明憲法，釐清與大陸的關係是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，並且請總統府在大會看板與發給中外貴賓資料中，不要再以「Taiwan National Day」作為國慶英文名稱。

民進黨團上午召開「防疫成績屬於全民」記者會，羅致政受訪時呼籲，馬英九或國民黨的政治人物不要看到「台灣」就跳起來反對，包括「中華民國台灣」、「台灣」與「中華民國」這種普遍對台灣的稱呼或認同，現在已經是台灣社會的共識。

羅致政認為，國慶日是值得大家歡慶的日子，國民黨不要再從裡面「故意要製造更多政治風擾」，馬英九不要逢台必反、必跳，「中共都還沒有跳起來，國民黨、馬英九就先跳起來了，我覺得沒有意義」。

民進黨團副幹事長林靜儀則質疑，「馬英九是對Taiwan這個詞有意見，還是對National這個詞有意見？」而且馬英九當年在競選總統的時候，前總統李登輝還舉著他的手高喊「新台灣人」，難道馬英九在選舉的時候說自己是台灣人，現在就覺得「台灣」這個詞不能見人了。

林靜儀還說，馬英九曾經說過「自己化成灰也是台灣人」，現在看到「Taiwan」這個詞卻又不舒服了，莫非是有人不希望他用「National」這個詞看到台灣，畢竟馬英九當年到對岸被稱呼為「先生」，所以在當了台灣8年的總統之後，其實根本不想承認他是一個國家的總統。