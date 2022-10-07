競選形象館建置元宇宙 高虹安首推「開放對話平台」

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天開箱競選形象館，公布七大政見，形象館內並建置元宇宙的世界，透過平板互動、機器人等科技平台，讓民眾更多了解高虹安的政見與理念。高虹安提到政見，她認為開放對話很重要，除了將成立新竹縣政府整合溝通平台，建制公民參與市政平台、參與式預算機制，包含公共建設、招標流程、會議資料等盡可能公開透明，要新竹市民能一同參與、了解。

擔任與會嘉賓的立委高金素梅表示，她在立院看到高虹安受到委屈，讓同樣身為立委的她，相當心疼，她今天不只來給高虹安加油打氣，她也認為高虹安在立院問政很理性、專業，提出的數據、邏輯一流，且從來不口出惡言，新竹市民真的需要她。

高虹安這次開箱的競選形象館，為突顯年輕、清新、專業的個人形象，競選總部走非傳統路線，特別設立三個不同功能的形象館，分別命名為科技館、未來館與願景館，也代表高虹安對於新竹市未來的期許和想要帶領新竹市前進的方向。

高虹安談到推出的七大政策，第一項是「開放對話」，她表示，許多市民都希望能參與對話，因此將成立新竹縣政府整合溝通平台，例如過往在談大新竹合併，這牽涉到地方制度法修改、中央統籌分配款和國土計畫等，「雖然我們很支持要來討論，甚至是竹竹苗整合，但要更明白在修法前，有沒有能做的事情？」因此，建置新竹縣市的政府溝通平台很重要，「先務實的解決問題，會比我們直接跳到修法等曠日費時的過程，先解決問題是第一階段。」

其次，建制公民參與市政平台、參與式預算機制。未來將推動城市的開放資料，例如最近市民對公共建設、招標流程、會議資料等想了解，盡可能公開透明，讓市民更夠了解。

高虹安說，政策中也涵蓋竹市民擔憂的交通、教育等問題，針對竹科的交通，高虹安說，首先將推出安心交通車，以及引入大眾運輸，推廣園區上下班的巡迴巴士，以及道路相關的設計，包含以往的智慧號誌等大數據的收集，了解尖離峰、動線方向等，從中找出最適合的號誌與路口設計等，交通問題在新竹有許多要努力的地方。最後，則是規劃替代道路，目前也與專家討論中，替代道路需要長期規劃與完成。

針對在總部建置元宇宙的世界，高虹安解釋，這可做線上、線下的整合，例如政見在實體世界發表後，可在線上空間讓民眾可身歷實境中，對政見有想法也可表達情緒和留言，「透過此空間讓大家更了解元宇宙未來的趨勢」，未來也會建置政見網站，讓大家看見細部資料，用市政理念來吸引選民的支持。