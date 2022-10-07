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蘇嗆馬「對台沒感情」 馬辦：蘇貞昌騙完神明騙人民
前總統馬英九呼籲國慶日不要用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）稱呼，行政院長蘇貞昌今天批評馬英九「不要自己對台灣沒感情還要批評別人」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今回應表示，蘇貞昌向來是「騙完神明騙人民」，一個連對神明都敢欺騙的人，一個開放萊豬毒害台灣人，疫苗採購不足、「3+11」的決策錯誤，不顧台灣人死活的行政院長。
蕭旭岑表示，蘇貞昌才是「不要自己對台灣沒感情，還要去批評別人」。蘇貞昌先是被國民黨立委江啟臣踢爆，都不開治安會報，罔顧台灣人生命安全，再來則是恐嚇說真話的藝人，打壓言論自由，最近更被爆料介入鏡電視頻道案，居然赤裸裸地護航說「不用查」，這樣的人，還有臉說愛台灣嗎？
蕭旭岑指出，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，這是所有台灣人的共同認知，把台灣當成國家，原本就是錯誤的認知與邏輯，更何況還會引發兵凶戰危，顯然蘇貞昌沒那麼在乎台灣老百姓的安全。
蕭旭岑表示，蘇貞昌每月領納稅人高薪，心中沒有中華民國，更沒有台灣人的死活，一旦被質疑，就用行政權護航自己，打壓其他人言論自由，或扣人紅帽子，這樣欺騙神明的政客，還有人相信他的話嗎？
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