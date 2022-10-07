中華民國總統稱台灣國慶日 馬英九：這非常不正當

國慶日將到來，前總統馬英九昨在臉書呼籲，希望蔡英文總統在國慶日看板，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。馬英九上午參加北市議員參選人高揚凱選總部成立大會時致詞指出，中華民國總統到處寫台灣國慶日，這非常不正當。

馬英九指出，這兩天想到去年參加國慶，大會的看板和給國內外貴賓的資料，故意寫Taiwan National Day台灣國慶日，蔡總統致詞說中華民國和中華人民共和國互不隸屬；他說，總統怎麼可以講這個話，「我們的國土包括大陸」因為憲法和兩岸人民關係條例都這樣規定，大陸也在憲法把台灣納入，這講破嘴都沒有用，不能突破這個現實情的況下 ，最重要是在現實情況下尋找出路。

馬英九說，中華民國總統到處寫台灣國慶，這非常不正當，他還請台下民眾「特別盯一盯」這幾天看看蔡總統是不是還是這樣講。

馬英九指出，蔡總統找陳時中來選台北市長，但他防疫成績實在不能看啊，給自己打成績85分，可是彭博新聞社對各國防疫的評價，「53國家中我們排名51」這叫85分嗎？這樣的人要選他，實在覺得可怕，若連這樣的人都可以當選的話，「把台北市民當什麼啊」。

馬英九致詞時批評民進黨政府執政，把手伸進媒體，他說，以前是黨政軍退出媒體，現在不但進入媒體，還進入學校，這是非常叫人擔心的事，台灣的政治不能這樣發展。

馬英九說，這場選舉之所以重要，這次國民黨能贏，兩年後在總統選舉才能贏，不換政府是不能救台灣的，所以從地方選舉開始，要讓高揚凱當選、讓蔣萬安當選，一步步拿回政權，不是為了爭權奪利，而是為了救台灣。