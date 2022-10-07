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台海危機升溫 蘇貞昌證實政府有準備戰爭物資

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（左）、經濟部長王美花（右）上午在立法院接受質詢。記者葉信菉／攝影
行政院長蘇貞昌（左）、經濟部長王美花（右）上午在立法院接受質詢。記者葉信菉／攝影

美國眾議院長裴洛西訪台後，中共解放軍進行環台軍演，台海危機升溫，經濟部次長陳正祺接受英國媒體《泰晤士報》採訪證實，台灣正儲備糧食、礦產、化學製品、能源等關鍵物資，並每月著手盤點。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢時表示，如果發生戰爭，台灣要做足準備，包括防衛武器、糧食、醫療藥物，政府都有相關層次準備。

「泰晤士報」6日報導，陳正祺表示，因應可能的軍事衝突，以加速儲備糧食、礦產、化學品、能源與製造業所需的關鍵物資，並每月盤點庫存

國民黨立委曾銘宗今天質詢時關注物資相關準備情況，蘇貞昌表示，如果發生各種型態的戰爭，台灣要做足準備，包括武器防務、糧食及醫療藥物，政府都有相關的準備。

蘇貞昌說，政府盡量準備糧食，庫存量可達一年沒問題，天然氣、石油等雖然庫存量有限，但若戰爭發生時，相關用量跟平常不一樣，國安體系都有相當準備，部分內容不適合公開說明細節。

經濟部長王美花補充說明，台灣防衛意識準備物資本來就要做，經濟部針對民間相關物資有做好了解，萬一有需要的時候能夠及時因應。

戰爭 庫存

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