百餘醫護、社工反對「浮屍」議題 陳其邁回應不要炒作

高雄選戰討論「浮屍」議題引發台灣精神醫學會、精神護理學會等百餘名醫護、社工及心理師連署反對，呼籲政治人物謹慎處理。市長陳其邁表示，自殺防治要尊重專業，更不要炒作議題，避免帶給家屬二次傷害。

國民黨前總統馬英九、市長參選人柯志恩等人近日討論高雄「浮屍」議題，百餘名醫護、社工及心理師連署，憂心此議題發酵會惡化遺族傷痛，引發不當模仿效應。

高雄市長陳其邁今日在議會受訪指出，自殺防治要尊重專業，這也是非常辛苦專業的議題，須由醫療、心理、社工、社會、社區等支持系統一起努力，提早找出與幫助可能自殺個案，在自殺防治中常講三段五級的防治策略，這些都是非常專業且細膩工作，要給第一線工作人員最大支持與鼓勵。

陳其邁說，防治過程中不應該凸顯方法、地點，也不要簡化原因，因為它一個多因子，甚至因子之間的交互作用，這是所謂的multifactorial process（多重精神心理因素的處理過程），必須非常尊重專業處理，更不要去炒作自殺議題，108年通過的「自殺防治法」規定得清清楚楚，此議題還是要大家一起努力，希望能多一點體恤家屬的心情，凸顯方法、地點或細節，會二次傷害家屬。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980