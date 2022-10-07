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百餘醫護、社工反對「浮屍」議題 陳其邁回應不要炒作

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁認為，自殺防治要尊重專業處理，不要炒作。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁認為，自殺防治要尊重專業處理，不要炒作。記者徐白櫻／攝影

高雄選戰討論「浮屍」議題引發台灣精神醫學會、精神護理學會等百餘名醫護、社工及心理師連署反對，呼籲政治人物謹慎處理。市長陳其邁表示，自殺防治要尊重專業，更不要炒作議題，避免帶給家屬二次傷害。

國民黨前總統馬英九、市長參選人柯志恩等人近日討論高雄「浮屍」議題，百餘名醫護、社工及心理師連署，憂心此議題發酵會惡化遺族傷痛，引發不當模仿效應。

高雄市長陳其邁今日在議會受訪指出，自殺防治要尊重專業，這也是非常辛苦專業的議題，須由醫療、心理、社工、社會、社區等支持系統一起努力，提早找出與幫助可能自殺個案，在自殺防治中常講三段五級的防治策略，這些都是非常專業且細膩工作，要給第一線工作人員最大支持與鼓勵。

陳其邁說，防治過程中不應該凸顯方法、地點，也不要簡化原因，因為它一個多因子，甚至因子之間的交互作用，這是所謂的multifactorial process（多重精神心理因素的處理過程），必須非常尊重專業處理，更不要去炒作自殺議題，108年通過的「自殺防治法」規定得清清楚楚，此議題還是要大家一起努力，希望能多一點體恤家屬的心情，凸顯方法、地點或細節，會二次傷害家屬。

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2022大選 高雄市長 陳其邁

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