希望選舉回歸政見 沈慧虹宣布下周六辦旗艦型政見會

選戰倒數50天，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天至中央市場掃街拜票。沈慧虹宣布，下周六舉辦「旗艦型政見發表會」，要用專業與經驗提出完整城市藍圖，也邀請民眾參與，「希望選舉回歸正軌，將焦點回到候選人的政見、政策上面。」

沈慧虹表示，選戰直到現在，只有她持續在提政見，從7月21日開始每周都發表至少一項政見，迄今已12周、發布超過20項的政見，包含舊城再生、幸福加倍（社福）、教育、水資源、環保、關埔9大亮點、香山4大升級、交通135等，並透過直播公開透明向市民說明。

她也預告，下周六將舉辦「旗艦型政見發表會」，將於今晚7點在「沈慧虹」臉書粉專釋出報名連結，邀請市民一起加入新竹光榮的行列，用行動讓選舉回歸政策討論。

針對林耕仁明天周六將約台中市長盧秀燕來站台，未來是否有大咖站台規畫？沈慧虹表示，民進黨一直都是會做事團隊，先前包含蔡英文總統、賴清德副總統都來新竹，這周日蘇貞昌院長也會來到新竹宣講政績，另外也邀請林右昌市長、潘孟安縣長光臨新竹，大家從台灣頭到台灣尾，一起挺新竹。

另，針對對手高虹安在臉書上說綠營抹黑一條龍，曾說資策會是私法人不受立院監督，又用立委身份，要求資策會提供資料。對此沈慧虹表示，高虹安前後矛盾，只許自己調資料，卻不容他人質疑，只會去攻擊別人，卻不解答自己的問題，雙標就是高虹安一貫的標準。

沈慧虹說，高虹安習慣就是逃避、切割、閃躲、假裝受害者，但市民在意的是高虹安是否用公帑讀博士學位、有沒有拿到授權書、加註內容為什麼修改，作為市長參選人要有面對質疑的勇氣，而不是透過轉移焦點來逃避問題。