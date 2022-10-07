謝曉星疑似性騷案 監察院立案徹查

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，繼行政院日前決定成立專案調查小組後，監察委員葉大華、王美玉今天也表示，事涉職場性騷、霸凌下屬，已經申請自動調查。

兩位監察委員表示，謝曉星被控對下屬性騷擾、霸凌，據報導，謝曉星經常以輕浮言語及肢體接觸性騷擾女下屬，且情緒控管能力差，常無故辱罵下屬、霸凌同仁，及利用上班時間帶女下屬搭公務車到咖啡廳視訊兼課實有進一步瞭解之必要。

監委指出，究本案謝曉星被指控涉違法之實情為何？有無利用權勢或機會性騷擾女下屬情事？是否有無故辱罵下屬，而涉職場霸凌？有無公器私用，帶女下屬搭公務車至咖啡廳視訊兼課？該會是否曾接獲相關性騷擾、職場霸凌申訴？若有，有無依規定妥善處理？實有深究之必要，將深入調查。