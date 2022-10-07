快訊

聲不聲援高虹安 郭董冷處理 更怕牽扯「小三角關係」？

長榮國際要選新董座 大哥張國華願意禮讓靠攏的老三？

遭控出國機票資策會埋單 高虹安：若有用父母發票請款立刻退選

前日相麻生太郎：絕不允許以武力片面改變現狀

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
日本自由民主黨副總裁、前首相麻生太郎（The Hon. Taro ASO）透過影片在『第6屆玉山論壇：亞洲創新與進步對話』開幕式開幕演說。記者蘇健忠／攝影
日本自由民主黨副總裁、前首相麻生太郎（The Hon. Taro ASO）透過影片在『第6屆玉山論壇：亞洲創新與進步對話』開幕式開幕演說。記者蘇健忠／攝影

前日本首相麻生太郎（ASO, Taro)今以影片方式，在玉山論壇上發表短講。麻生太郎表示，不論在世界任何地方，都決不允許以武力片面改變現狀的情形發生，「這是我們共同的意志（This is our will）」。麻生太郎也表示，在前日本首相安倍晉三過世後，「我們更有責任致力加深台、日關係」。

台灣亞洲交流基金會今在台北舉行2022年玉山論壇，今年主題為亞洲創新與進步對話「振興、再定位與重啟連結」，包括帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)、紐西蘭前副總理兼外長彼特斯(Winston Peters)等12國政要與會。

麻生太郎在祝賀玉山論壇活動的短講中表示，今年爆發俄羅斯烏克蘭的軍事侵略，但俄羅斯在世界支援烏克蘭的情況下陷入苦戰，不過烏克蘭人民首先也展現出「自己的國家自己守護」的意志，在此前提下，共享自由、民主、人權、法治等普遍價值的世界各國才能伸出援手。

麻生太郎接著表示，不論在世界任何地方，都絕不允許以武力片面改變現狀的情形發生，他也期盼本次玉山論壇，可促使與會各國再次確認彼此的想法，深化、促進區域及世界的相互理解與穩定。

玉山 烏克蘭 俄羅斯

延伸閱讀

蔡總統玉山論壇致詞 帛琉總統惠恕仁等12國政要與會

玉山論壇明登場 帛總統、前日相麻生太郎等12國政要與會

哈日族快安排行程！日相岸田文雄宣布：10月11日開放自由行

空軍一號供日皇出席英女王國葬 日相罕見包民機訪美

相關新聞

民進黨發言人坐車沒繫安全帶「打卡拍照」 火速換照

民進黨發言人、新竹市議員李妍慧今天早上7點多在臉書發打卡文道早安，但卻被眼尖網友發現打卡地點是「新竹系統交流道」，李在車...

醫護連署批操作議題 柯志恩：沒講過的話別塞到我嘴裡

國民黨高雄市長參選人柯志恩今上午針對百名醫護連署抗議她拿浮屍、自殺操作選舉議題，提出嚴正反擊，柯志恩說，她提出數據，請市...

陳明通赴泰行程被揭露　蘇貞昌：中國設備危險引以為戒

國安局長陳明通今年7月訪問泰國，其入境照片、通關紀錄與飯店收據被上網公開，被質疑陳明通行蹤被掌握。陳明通昨在立法院備詢時...

謝曉星疑似性騷案 監察院立案徹查

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，繼行政院日前決定成立專案調查小組後，監察委員葉大華、王美玉今天也表示...

詭異三腳督／聲不聲援高虹安 郭台銘冷處理 更怕牽扯「小三角關係」？

新竹市長選情激烈，民進黨動員全黨力量圍剿民眾黨市長參選人高虹安；藍營對是否聲援高虹安，則陷入兩難，國民黨台北市長參選人蔣萬安公開聲援高，但同黨新竹市長參選人林耕仁卻加入抨擊高虹安學歷問題行列；外傳與高虹安關係密切的鴻海創辦人郭台銘可能為高站台，但據了解，郭為避免被過度政治解讀，站台可能性大幅降低。新竹市選情也隱約觸發在野陣營藍、白、郭「小三角」敏感神經。

前日相麻生太郎：絕不允許以武力片面改變現狀

前日本首相麻生太郎（ASO, Taro)今以影片方式，在玉山論壇上發表短講。麻生太郎表示，不論在世界任何地方，都決不允許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。