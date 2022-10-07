前日相麻生太郎：絕不允許以武力片面改變現狀

前日本首相麻生太郎（ASO, Taro)今以影片方式，在玉山論壇上發表短講。麻生太郎表示，不論在世界任何地方，都決不允許以武力片面改變現狀的情形發生，「這是我們共同的意志（This is our will）」。麻生太郎也表示，在前日本首相安倍晉三過世後，「我們更有責任致力加深台、日關係」。

台灣亞洲交流基金會今在台北舉行2022年玉山論壇，今年主題為亞洲創新與進步對話「振興、再定位與重啟連結」，包括帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)、紐西蘭前副總理兼外長彼特斯(Winston Peters)等12國政要與會。

麻生太郎在祝賀玉山論壇活動的短講中表示，今年爆發俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，但俄羅斯在世界支援烏克蘭的情況下陷入苦戰，不過烏克蘭人民首先也展現出「自己的國家自己守護」的意志，在此前提下，共享自由、民主、人權、法治等普遍價值的世界各國才能伸出援手。

麻生太郎接著表示，不論在世界任何地方，都絕不允許以武力片面改變現狀的情形發生，他也期盼本次玉山論壇，可促使與會各國再次確認彼此的想法，深化、促進區域及世界的相互理解與穩定。