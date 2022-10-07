謝曉星稱性騷擾是不實指控 民進黨團要他暫停對外發言
原能會主委謝曉星遭指控性騷擾女秘書，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀表示，行政院已經啟動調查小組，民進黨團希望能夠儘速調查，如此才能確保陳情者、被指控者的權益，請謝曉星先暫停對外發言。
謝曉星上午在立法院受訪時表示，他對於近日的紛擾感到抱歉，但是性騷擾是不實指控，而且自己很少指責秘書，「愛護都來不及」，希望行政院組成調查小組釐清真相。
民進黨團稍早召開「防疫成績屬於全民」記者會，林靜儀受訪時表示，行政院已經成立調查小組，依法可以進行相關調查，民進黨團希望能夠儘速調查，所以請謝曉星先暫停對外發言。
林靜儀說明，在調查結果出爐之前，民進黨團不會對任何人做其他判斷，「因為這些事情都要調查之後才會知道，我們就是希望能夠儘速調查」，如此才能確保不論是陳情者、被指控者的權益。
民進黨立委吳思瑤則說，民進黨在教育及文化委員會的幾位立委，已經在第一時間發布聯合聲明，大家都要求行政院即刻組成調查小組，尤其現在是立法院的會期，這個會期還要審查預算，民進黨團除了要求加速調查，更要以最快的速度完成調查。
吳思瑤也說，請謝曉星作為一個被調查人的身份，盡可能暫時不要再對外做太多論述，但是對內確實可以為自己的權益提出辯護。
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