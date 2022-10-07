快訊

菜鳥警涉貪法庭上打「媽媽牌」 要法官知道他家教謹嚴

普亭在看你！一位俄國記者見證的新聞時代

關閉2年才剛重新開放！復活節島森林大火 摩艾石像燒到焦黑

蔡英文：新南向政策是印太戰略核心一環

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
蔡英文總統今出席第六屆玉山論壇致詞時表示，新南向政策是印太戰略核心一環。資料照片(圖：總統府提供)
蔡英文總統今出席第六屆玉山論壇致詞時表示，新南向政策是印太戰略核心一環。資料照片(圖：總統府提供)

蔡英文總統今出席第六屆玉山論壇致詞時表示，未來進入後疫情時代，印太地區是全球成長最多、影響力最大區域，而台灣在印太區域架構中扮演重要角色，其中台灣的新南向政策透過穩定投資、科技、供應鏈等和區域加深連結，是印太戰略核心一環。

台灣亞洲交流基金會今在台北舉行2022年玉山論壇，今年主題為亞洲創新與進步對話「振興、再定位與重啟連結」，包括帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps,Jr.)、紐西蘭前副總理兼外長彼特斯(Winston Peters)與日本眾議員及「日華懇」會長古屋圭司都出席致詞。

蔡英文總統表示，政府2016年起推動新南向政策，透過公私部門協力和新南向18個夥伴國家合作，包含貿易投資、科技、教育等面向，現已有不少成果且發展穩定，例如和新南向國家雙邊貿易總額躍升、台商在東南亞及新南向國家的投資獲利首度超過在中國投資獲利等，

蔡英文總統也指出，印太地區是全球成長最大，影響力最大區域，會影響形塑未來發展，但現在區域安全和經濟秩序，因威權國家擴張而受到威脅，台灣也在面對威權國家挑釁的前線，且台灣在供應鏈扮演重要角色，因此區域中的共同價值民主夥伴，有必要一起合作。

蔡英文總統強調，新南向是印太戰略中核心一環，台灣是區域不可或缺夥伴，台灣包括數位科技創新、優良機器設備能力、半導體和高競爭力人才等，都能促進區域蓬勃發展，她相信，未來進入後疫情時代，新南向政策能幫助加深加深區域連結，繼續推動深度理解，並促進夥伴關係和友誼，一起推動區域架構、努力達成目標。

蔡英文 新南向政策 疫情

延伸閱讀

陳吉仲不選就不檢視研究？張善政競辦：仕皆漁私國不幸

蔡英文7度站台力挺 蔡其昌：也為建設台中超前部署

蔡英文：台灣有能力、也有意願和世界各國分享經驗

軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁 強調堅定支持台灣

相關新聞

民進黨發言人坐車沒繫安全帶「打卡拍照」 火速換照

民進黨發言人、新竹市議員李妍慧今天早上7點多在臉書發打卡文道早安，但卻被眼尖網友發現打卡地點是「新竹系統交流道」，李在車...

「長相絕非挑秘書要件」謝曉星：性騷擾全是不實指控

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，行政院決定成立專案調查小組。謝曉星今天在立法院表示，長相絕非自己挑選...

柯文哲批全黨打高虹安　柯建銘反嗆：一個人騙全國

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文案爭議延燒，民眾黨主席柯文哲昨天痛批，民進黨全黨打高虹安一人。民進黨立法院黨團總召柯...

蔡英文：新南向政策是印太戰略核心一環

蔡英文總統今出席第六屆玉山論壇致詞時表示，未來進入後疫情時代，印太地區是全球成長最多、影響力最大區域，而台灣在印太區域架...

麻將最大黨舉行10月16日創黨成立大會

麻將最大黨將在10月16日舉行創黨成立大會及第一次黨員大會，大會將討論通過黨章與推選黨主席。根據麻將最大黨將以提倡正當麻...

馬英九籲別用台灣國慶日 蘇貞昌嗆：刮目相看很荒唐

國慶日即將到來，前總統馬英九昨在臉書呼籲蔡總統，釐清我國與大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家，另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。