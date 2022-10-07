蔡英文：新南向政策是印太戰略核心一環

蔡英文總統今出席第六屆玉山論壇致詞時表示，未來進入後疫情時代，印太地區是全球成長最多、影響力最大區域，而台灣在印太區域架構中扮演重要角色，其中台灣的新南向政策透過穩定投資、科技、供應鏈等和區域加深連結，是印太戰略核心一環。

台灣亞洲交流基金會今在台北舉行2022年玉山論壇，今年主題為亞洲創新與進步對話「振興、再定位與重啟連結」，包括帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps,Jr.)、紐西蘭前副總理兼外長彼特斯(Winston Peters)與日本眾議員及「日華懇」會長古屋圭司都出席致詞。

蔡英文總統表示，政府2016年起推動新南向政策，透過公私部門協力和新南向18個夥伴國家合作，包含貿易投資、科技、教育等面向，現已有不少成果且發展穩定，例如和新南向國家雙邊貿易總額躍升、台商在東南亞及新南向國家的投資獲利首度超過在中國投資獲利等，

蔡英文總統也指出，印太地區是全球成長最大，影響力最大區域，會影響形塑未來發展，但現在區域安全和經濟秩序，因威權國家擴張而受到威脅，台灣也在面對威權國家挑釁的前線，且台灣在供應鏈扮演重要角色，因此區域中的共同價值民主夥伴，有必要一起合作。

蔡英文總統強調，新南向是印太戰略中核心一環，台灣是區域不可或缺夥伴，台灣包括數位科技創新、優良機器設備能力、半導體和高競爭力人才等，都能促進區域蓬勃發展，她相信，未來進入後疫情時代，新南向政策能幫助加深加深區域連結，繼續推動深度理解，並促進夥伴關係和友誼，一起推動區域架構、努力達成目標。