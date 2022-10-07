快訊

菜鳥警涉貪法庭上打「媽媽牌」 要法官知道他家教謹嚴

普亭在看你！一位俄國記者見證的新聞時代

關閉2年才剛重新開放！復活節島森林大火 摩艾石像燒到焦黑

麻將最大黨舉行10月16日創黨成立大會

聯合報／ 記者高凌雲
由張華特、郭璽等民間麻將館業者發起的麻將最大黨，將在10月16日舉行創黨成立大會及第一次黨員大會，推舉黨主席與通過黨章。記者高凌雲/攝影
由張華特、郭璽等民間麻將館業者發起的麻將最大黨，將在10月16日舉行創黨成立大會及第一次黨員大會，推舉黨主席與通過黨章。記者高凌雲/攝影

麻將最大黨將在10月16日舉行創黨成立大會及第一次黨員大會，大會將討論通過黨章與推選黨主席。根據麻將最大黨將以提倡正當麻將智能運動娛樂，推廣銀髮族麻將休閒聯誼，以及培養優秀麻將選手參加國際智能競賽為黨章主要精神。

麻將最大黨創黨成立大會，10月16日中午在高雄漢來國際宴會廳舉行，這次大會最主要的目的，是要討論通過麻將最大黨黨章，同時由出席黨員推選黨主席。

麻將最大黨發起人郭璽表示，經過一段時間的努力，目前申請加入麻將最大黨的民眾，已經接近1萬人。在台灣打過麻將或玩過線上麻將遊戲的人，大約有全台人口四成，麻將活動卻遭到汙名化，把打麻將與賭博畫上等號，引起很多誤解。麻將是種文化，也是結合智力競技、心理應用以及社交的活動。目前全球有超過 40 多個國家推廣麻將運動，國際智力運動聯盟(IMSA)早在 2017 年把麻將列為第六個正式的國際智力運動項目。

郭璽說，推動成立政黨，是要翻轉麻將被汙名化的形象。這個政黨成立的目的，並不在爭取執政，但要藉這個團體，集中大家麻將愛好者的心聲，宣揚麻將為正當的休閒活動。

10月16日的創黨大會將討論麻將最大黨黨章，黨章最核心的精神，在於通過促進社會對麻將最大黨創黨宗旨與主張的重視與支持。麻將最大黨支提倡正當麻將智能運動娛樂，增進生活情趣。

同時為了因應社會高齡化的趨勢，麻將最大黨將推廣銀髮族麻將休閒活動的聯誼，交流與合作。麻將最大黨認為，推廣銀髮族麻將休閒運動，可以減緩老人腦力退化速度，如此一來，可以減輕政府在照顧老人方面的社會福利財政負擔，推廣老人麻將活動，也可以達到關懷老人與長照的目標。

由於國際上已有麻將智能競技活動，麻將最大黨也將以培養台灣優秀選手，前進大型國際智能競賽為宗旨。

麻將最大黨 銀髮族 郭璽

延伸閱讀

威震集團吳明達二度拘提 剛要出門就被警方一擁而上

曾槍殺北聯幫主 角頭吳明達假釋後涉洗錢首遭聲押

吳明達遭二度拘提 見警上門強調「我是做愛心的」

潛艦國造有日籍顧問？ 郭璽打臉

相關新聞

民進黨發言人坐車沒繫安全帶「打卡拍照」 火速換照

民進黨發言人、新竹市議員李妍慧今天早上7點多在臉書發打卡文道早安，但卻被眼尖網友發現打卡地點是「新竹系統交流道」，李在車...

「長相絕非挑秘書要件」謝曉星：性騷擾全是不實指控

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，行政院決定成立專案調查小組。謝曉星今天在立法院表示，長相絕非自己挑選...

柯文哲批全黨打高虹安　柯建銘反嗆：一個人騙全國

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文案爭議延燒，民眾黨主席柯文哲昨天痛批，民進黨全黨打高虹安一人。民進黨立法院黨團總召柯...

蔡英文：新南向政策是印太戰略核心一環

蔡英文總統今出席第六屆玉山論壇致詞時表示，未來進入後疫情時代，印太地區是全球成長最多、影響力最大區域，而台灣在印太區域架...

麻將最大黨舉行10月16日創黨成立大會

麻將最大黨將在10月16日舉行創黨成立大會及第一次黨員大會，大會將討論通過黨章與推選黨主席。根據麻將最大黨將以提倡正當麻...

馬英九籲別用台灣國慶日 蘇貞昌嗆：刮目相看很荒唐

國慶日即將到來，前總統馬英九昨在臉書呼籲蔡總統，釐清我國與大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家，另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。