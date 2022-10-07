麻將最大黨舉行10月16日創黨成立大會

麻將最大黨將在10月16日舉行創黨成立大會及第一次黨員大會，大會將討論通過黨章與推選黨主席。根據麻將最大黨將以提倡正當麻將智能運動娛樂，推廣銀髮族麻將休閒聯誼，以及培養優秀麻將選手參加國際智能競賽為黨章主要精神。

麻將最大黨創黨成立大會，10月16日中午在高雄漢來國際宴會廳舉行，這次大會最主要的目的，是要討論通過麻將最大黨黨章，同時由出席黨員推選黨主席。

麻將最大黨發起人郭璽表示，經過一段時間的努力，目前申請加入麻將最大黨的民眾，已經接近1萬人。在台灣打過麻將或玩過線上麻將遊戲的人，大約有全台人口四成，麻將活動卻遭到汙名化，把打麻將與賭博畫上等號，引起很多誤解。麻將是種文化，也是結合智力競技、心理應用以及社交的活動。目前全球有超過 40 多個國家推廣麻將運動，國際智力運動聯盟(IMSA)早在 2017 年把麻將列為第六個正式的國際智力運動項目。

郭璽說，推動成立政黨，是要翻轉麻將被汙名化的形象。這個政黨成立的目的，並不在爭取執政，但要藉這個團體，集中大家麻將愛好者的心聲，宣揚麻將為正當的休閒活動。

10月16日的創黨大會將討論麻將最大黨黨章，黨章最核心的精神，在於通過促進社會對麻將最大黨創黨宗旨與主張的重視與支持。麻將最大黨支提倡正當麻將智能運動娛樂，增進生活情趣。

同時為了因應社會高齡化的趨勢，麻將最大黨將推廣銀髮族麻將休閒活動的聯誼，交流與合作。麻將最大黨認為，推廣銀髮族麻將休閒運動，可以減緩老人腦力退化速度，如此一來，可以減輕政府在照顧老人方面的社會福利財政負擔，推廣老人麻將活動，也可以達到關懷老人與長照的目標。

由於國際上已有麻將智能競技活動，麻將最大黨也將以培養台灣優秀選手，前進大型國際智能競賽為宗旨。