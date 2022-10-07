快訊

菜鳥警涉貪法庭上打「媽媽牌」 要法官知道他家教謹嚴

普亭在看你！一位俄國記者見證的新聞時代

關閉2年才剛重新開放！復活節島森林大火 摩艾石像燒到焦黑

馬英九籲別用台灣國慶日 蘇貞昌嗆：刮目相看很荒唐

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（中）上午前往立法院進行前瞻基礎建設計畫報告，並備質詢，針對前總統馬英九呼籲不要用台灣國慶日，蘇貞昌表示，領高官俸祿，不要自己對台灣沒感情還要批評。本報資料照。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（中）上午前往立法院進行前瞻基礎建設計畫報告，並備質詢，針對前總統馬英九呼籲不要用台灣國慶日，蘇貞昌表示，領高官俸祿，不要自己對台灣沒感情還要批評。本報資料照。記者曾學仁／攝影

國慶日即將到來，前總統馬英九昨在臉書呼籲蔡總統，釐清我國與大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家，另外，總統府看板不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。行政院長蘇貞昌今天表示，一輩子吃台灣米喝台灣水，領高官俸祿，不要自己對台灣沒感情還要批評。

馬英九表示，他已經收到今年國慶大會的邀請函，一定會出席，但呼籲蔡總統跟慶籌會，在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，這是過去政府從未使用過的名稱，要求國慶籌備委員會亡羊補牢，儘速修正。

對此，蘇貞昌今天赴立法院備詢前受訪表示，一輩子吃台灣米喝台灣水，做高官領俸祿，對台灣這麼沒感情，讓人刮目相看，更令人覺得是很荒唐的事情。

蘇貞昌說，國外訪團來台都稱我們是台灣，在世界上為了跟中國區隔，講台灣大家聽得懂，如果用中華民國跟中國容易混淆，所以講台灣國慶日或中華民國國慶日都沒有錯，讓世界能夠更清楚，不要自己對台灣沒感情還要批評。

國慶 馬英九 蘇貞昌

延伸閱讀

林佳龍三峽競總成立 蘇貞昌：中央地方一條線就看到建設

柯文哲嗆聲陳時中 蘇貞昌：勿因選舉扭曲他人

【重磅快評】陳耀祥鬆口扯出洪耀福 檢調還不動如山？

影／昨被問「多元宇宙」動怒 蘇貞昌今回應了

相關新聞

「長相絕非挑秘書要件」謝曉星：性騷擾全是不實指控

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，行政院決定成立專案調查小組。謝曉星今天在立法院表示，長相絕非自己挑選...

麻將最大黨舉行10月16日創黨成立大會

麻將最大黨將在10月16日舉行創黨成立大會及第一次黨員大會，大會將討論通過黨章與推選黨主席。根據麻將最大黨將以提倡正當麻...

馬英九籲別用台灣國慶日 蘇貞昌嗆：刮目相看很荒唐

國慶日即將到來，前總統馬英九昨在臉書呼籲蔡總統，釐清我國與大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家，另外...

影／被爆性騷擾 謝曉星：不實的指控

原能會主委謝曉星被週刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，上午謝曉星出席立法院院會時接受媒體訪問，他強調這都是不實的指控，他聽...

六都攻防戰／陳時中自豪防疫成績 但疫情傷痕仍刺痛市井小民的心

「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」台北市環南市場自治會長林勝東的一席話，與民進黨台北市長參選人陳時中自豪的防疫成績，形成平行世界，疫情即將解封，選舉熱鬧到來，但防疫傷痕猶在，陣陣刺著市井小民的心。

六都攻防戰／多項公共工程有缺失 桃市府卻說「整體表現是好的」？

國慶晚會首次在桃園市青埔登場，媒體關注程度，卻比不上喧囂的市長選戰。藍營一連串攻擊國民運動中心缺失，從八德、桃園區兩座運動中心，擴大到蘆竹、中壢，民進黨市長參選人鄭運鵬回批「只看到小問題，沒有看到大進步」，反引來對手陣營更猛烈砲火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。