馬英九籲別用台灣國慶日 蘇貞昌嗆：刮目相看很荒唐

國慶日即將到來，前總統馬英九昨在臉書呼籲蔡總統，釐清我國與大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家，另外，總統府看板不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。行政院長蘇貞昌今天表示，一輩子吃台灣米喝台灣水，領高官俸祿，不要自己對台灣沒感情還要批評。

馬英九表示，他已經收到今年國慶大會的邀請函，一定會出席，但呼籲蔡總統跟慶籌會，在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，這是過去政府從未使用過的名稱，要求國慶籌備委員會亡羊補牢，儘速修正。

對此，蘇貞昌今天赴立法院備詢前受訪表示，一輩子吃台灣米喝台灣水，做高官領俸祿，對台灣這麼沒感情，讓人刮目相看，更令人覺得是很荒唐的事情。

蘇貞昌說，國外訪團來台都稱我們是台灣，在世界上為了跟中國區隔，講台灣大家聽得懂，如果用中華民國跟中國容易混淆，所以講台灣國慶日或中華民國國慶日都沒有錯，讓世界能夠更清楚，不要自己對台灣沒感情還要批評。