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「長相絕非挑秘書要件」謝曉星：性騷擾全是不實指控

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
原能會主委謝曉星。記者蔡晉宇／攝影
原能會主委謝曉星。記者蔡晉宇／攝影

原能會主委謝曉星被周刊爆料言語性騷、肢體碰觸女下屬，行政院決定成立專案調查小組。謝曉星今天在立法院表示，長相絕非自己挑選秘書的要件，外界對於自己疑涉性騷擾全是不實指控，會支持行政院成立調查小組，釐清案情。

立法院今天進行施政總質詢，謝曉星會前受訪表示，事發當天的4日立法院會臨時請病假，一來是考量立院有總質詢怕失焦，二來是因為前一晚接到周刊的電話得知將刊登此報導，心中難過也檢討過去，幾乎夜不成眠，精神不好，所以才以書面方式說明。

謝曉星指出，並沒有對秘書有言語霸凌的行為，她們都只是基層人員，愛護都來不及，只是有時候會教導她們。謝說，幾乎所有離職的秘書，都是生涯另有規畫，並非外界指涉原因。

至於未來是否會和女秘書多保持一點距離？謝曉星表示，自己坦蕩蕩，且所有事情都是在公開場合，支持行政院組成調查小組釐清，因為現在說什麼，恐怕大家都會有疑慮。

謝曉星也說，報導提及的挑選秘書並非事實，是因為機要秘書的工作不穩定性，不容易找人，才會透過人事單位提供名單，再加以找出合適人選，但長相絕對不是挑選的要件。

謝曉星 原能會 性騷擾

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