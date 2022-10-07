林佳龍三峽競總成立 蘇貞昌：中央地方一條線就看到建設

民進黨新北市長參選人林佳龍今晚至新北市三峽區參加與立委吳琪銘聯合競總成立大會，行政院長蘇貞昌也到場支持造勢，蘇貞昌提到林佳龍在交通部長任內，和他合作通過許多地方重要建設經費，「中央地方一條線，建設福利就看得到」。

今天地方選區立委吳琪銘，現任議員彭成龍、林銘仁、廖宜琨，議員參選人高乃芸、彭一書、曾進益、卓冠廷等人共同造勢，高乃芸致詞表示，自己是學校老師也是心理師，最懂得學校的問題，雖然只有28歲但有經驗及專業，在市議會監督教育，為學子的學習把關。

行政院長蘇貞昌則說，對三峽有很深的感情，除了感謝鄉親讓他能夠擔任立委、縣長替鄉親服務，也提及林佳龍在交通部長任內，和他與吳琪銘委員，合作通過許多地方重要的建設經費表示，中央地方一條線建設福利就看得到。

蘇貞昌提及蔡英文總統執政的長照、托育福利經費，都比馬政府時期還要多。他說，蔡總統領導國家和行政院一起拚，幫大家從小顧到老，從家庭顧到學校，國際也都看到台灣，有很多國外訪賓來台，他說林佳龍本身經驗能力、學問充沛，有規劃、有國際眼光，如果讓林佳龍當新北市長，新北一定能夠大翻新也和國際接軌。

林佳龍則在現場約500位支持群眾簇擁下步上舞台，林佳龍表示，今天來到三角湧，過去他擔任交通部長，和在地有許多故事，也協助吳琪銘委員推動經典小鎮。最近有競選歌曲就提到「三角湧的茶米，甘甜親像蜜」，這裡是好山好水好所在，所以他擔任交通部長時也認真做好三峽交通建設，包括捷運三鶯線，也串連到桃園八德，讓交通更便利，三峽要做經典小鎮，以後大家搭捷運進來就好，不需要再辛苦塞車。

林佳龍說，鳶山隧道要努力打通來疏通車流，提出高快速道路立體化，希望在大漢溪右側再通一條替代道路到桃園，讓汽車不用塞在一起，大家用路安全又便利，車流變好，才能帶來人流、物流和金流，讓他來做市長，新北大翻新，一定也會讓三峽、土城交通也大順暢，交通如果做好，觀光就會好，也可以和鄰近的台北大學進行產學合作，三峽鶯歌還有很多土地，後期開發的土地透過規劃，讓更多產業進來，為這裡創造就業機會，不只讓子弟在地就業，也能吸引更多人才進來。

針對近期新北市長侯友宜陣營數次指控林佳龍政策抄襲，林佳龍說，很多政見都是侯團隊該做卻沒有做，所以他不只要來升級更要加碼。這次主要政見有十項包括65歲以上長者假牙補助、青年成家基金10萬元、敬老愛心卡加碼至600點、公托2至3歲新增300班、增建社會住宅2萬戶，捷運沿線3000戶、每月綠色交通500點、首都圈電子月票，適用北北基桃所有公共運輸、補助女性凍卵3萬元、危老都更四年四萬戶，一坪換一坪。