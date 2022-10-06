快訊

黃國昌送驗裴偉發言錄音檔 結果出爐認定無剪接變造

南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

下班備好雨具…豪雨持續轟炸宜蘭 北部4縣市要注意局部大雨

國宴宴請帛琉總統 蔡總統：惠恕仁是國際領袖的模範

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）率團返台，蔡英文總統今天以軍禮、國宴歡迎。圖／總統府提供
帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）率團返台，蔡英文總統今天以軍禮、國宴歡迎。圖／總統府提供

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）率團抵台，蔡英文總統今天以軍禮歡迎，在兩廳院藝文廣場鳴放21響禮炮並演奏兩國國歌，隨後進行雙邊會晤並舉行國宴。蔡總統在國宴時表示，感謝惠恕仁大力支持兩國的互動交流，增進彼此的情誼。接下來，台灣即將於10月13日邊境解封，非常歡迎更多帛琉朋友來到台灣。

蔡總統說，去年惠恕仁上任兩個月就率團訪問台灣，推廣帛琉觀光，在帛琉也透過各項政策推動國家發展。此外，面對外來的壓力，惠恕仁毫不退縮，更運用創新方式，為帛琉帶來各種發展機會。她相信，惠恕仁的正直、勇敢及良善，正是國際領袖的模範。

蔡總統認為，台灣與帛琉有許多相似之處，都是熱情善良的海洋國家，擁有共同的南島民族文化，也共享民主自由的價值。前天，她與新任帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）見面，並針對許多議題交換意見。相信台灣與帛琉的合作交流，在惠恕仁的支持及歐儒侃的協助下，一定會更加緊密。最後，蔡總統也祝福兩國邦誼歷久彌新，並以帛琉語「Mesulang」表達對大家的感謝。

隨後，惠恕仁致詞時表示，他很榮幸來到這裡與大家齊聚一堂。有人說，只能同安樂不能共患難的朋友，不是真朋友；休戚與共、不離不棄的才是真朋友。他要代表帛琉人民，向台灣人民表達誠摯問候之意，並感謝台灣多年來持續不斷的夥伴情誼。尤其在當今這個充滿混亂的世界，他很慶幸擁有同樣致力於民主、法治、和平與繁榮的盟友。

惠恕仁說，他衷心感謝台灣政府對整個訪團的熱情款待。這是他第二次來到台灣進行國是訪問，他要感謝蔡總統、外交部長吳釗燮的辛勞，讓訪團一行感到賓至如歸。

惠恕仁肯定蔡總統卓越的領導力，帶領台灣持續茁壯、活躍，並克服經濟、疫情等各種挑戰，如同國宴現場美麗的花卉般，而這也象徵著台帛兩國間美麗的夥伴情誼。他非常期待接下來能一起討論，如何在疫情過後，振興兩國的經濟，並攜手合作對抗氣候變遷。帛琉也將持續致力於推動台帛兩國的夥伴關係，相信將有助於促進區域和平。

國慶日即將到來，惠恕仁再次向中華民國台灣的人民表達祝賀之意，也很高興能來台灣，一起慶祝這個象徵著自由、民主以及國家整體繁榮的慶典。

國宴菜色。圖／總統府提供
國宴菜色。圖／總統府提供

帛琉 惠恕仁 國宴 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文7度站台力挺 蔡其昌：也為建設台中超前部署

蔡英文：台灣有能力、也有意願和世界各國分享經驗

軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁 強調堅定支持台灣

蔡英文：不會依賴他國防衛台灣

相關新聞

國宴宴請帛琉總統 蔡總統：惠恕仁是國際領袖的模範

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）率團抵台，蔡英文總統今天以軍禮歡迎，在兩廳院藝文廣...

決戰百里侯／綠強攻18歲公民權固票 為何彰化青年轉向支持王惠美？

國民黨選舉最擔心兩件事，一是綠營打「芒果乾」（亡國感），一是年輕族群投綠傾向高，兩者往往有連帶關係，讓國民黨吃足苦頭。但彰化藍綠人士都認為，兩岸關係非單方面可操作，且對地方選舉影響較小，但年輕選票爭取仍是決勝重要關鍵。

海德堡性騷案／監委申請自動調查 立委提建議保海外台人

外交部僑委會協輔設置的德國海德堡台灣華語文學習中心今年初爆發性騷醜聞，該中心副主任王志宏被指控涉嫌多起性騷，監委紀惠容將...

2022前進議會／林智堅輔選甩不開負評 「小智幫」議員還有望安全上壘？

新竹市前市長林智堅論文、碩士學位遭雙殺，為此退出桃園市長選舉，沉寂了一個多月後復出，除了替民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台輔選外，也接連替黨內竹市議員參選人站台。不難發現，林智堅近期臉書更新頻繁，強調7年多的政績成果，試圖喚回市民的印象，綠營評估這些市政眼見為憑，有利選戰。但其他政黨認為林智堅早已辭職當「桃園人」，也非新竹市長，影響力有限，更可能成為負面效應。

藝人祝中共「祖國繁榮昌盛」 綠委湯蕙禎籲陸委會正視

民進黨立委湯蕙禎今天在立法院內政委員會針對大陸委員會業務報告提出質詢，對於近70位台灣藝人紛紛配合、轉發中共央視社群，並...

陳明通面對論文門、情報門避而不答 自信消失但官位仍穩固

立法院外交國防委員會今天邀請國家安全局局長陳明通率情報機關首長進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。這是陳明通在發出長文為新竹市前市長林智堅的台大論文涉抄襲案說明，以及其在泰國秘密訪問行程被洩露後，首次公開現身，總結陳明通截至今天中午前的備詢表現，立院人士觀察，陳明通對尖銳提問「實問虛答」，整體而言不如過往自信，但應該還是穩坐官位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。