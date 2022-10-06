國宴宴請帛琉總統 蔡總統：惠恕仁是國際領袖的模範

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）率團抵台，蔡英文總統今天以軍禮歡迎，在兩廳院藝文廣場鳴放21響禮炮並演奏兩國國歌，隨後進行雙邊會晤並舉行國宴。蔡總統在國宴時表示，感謝惠恕仁大力支持兩國的互動交流，增進彼此的情誼。接下來，台灣即將於10月13日邊境解封，非常歡迎更多帛琉朋友來到台灣。

蔡總統說，去年惠恕仁上任兩個月就率團訪問台灣，推廣帛琉觀光，在帛琉也透過各項政策推動國家發展。此外，面對外來的壓力，惠恕仁毫不退縮，更運用創新方式，為帛琉帶來各種發展機會。她相信，惠恕仁的正直、勇敢及良善，正是國際領袖的模範。

蔡總統認為，台灣與帛琉有許多相似之處，都是熱情善良的海洋國家，擁有共同的南島民族文化，也共享民主自由的價值。前天，她與新任帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）見面，並針對許多議題交換意見。相信台灣與帛琉的合作交流，在惠恕仁的支持及歐儒侃的協助下，一定會更加緊密。最後，蔡總統也祝福兩國邦誼歷久彌新，並以帛琉語「Mesulang」表達對大家的感謝。

隨後，惠恕仁致詞時表示，他很榮幸來到這裡與大家齊聚一堂。有人說，只能同安樂不能共患難的朋友，不是真朋友；休戚與共、不離不棄的才是真朋友。他要代表帛琉人民，向台灣人民表達誠摯問候之意，並感謝台灣多年來持續不斷的夥伴情誼。尤其在當今這個充滿混亂的世界，他很慶幸擁有同樣致力於民主、法治、和平與繁榮的盟友。

惠恕仁說，他衷心感謝台灣政府對整個訪團的熱情款待。這是他第二次來到台灣進行國是訪問，他要感謝蔡總統、外交部長吳釗燮的辛勞，讓訪團一行感到賓至如歸。

惠恕仁肯定蔡總統卓越的領導力，帶領台灣持續茁壯、活躍，並克服經濟、疫情等各種挑戰，如同國宴現場美麗的花卉般，而這也象徵著台帛兩國間美麗的夥伴情誼。他非常期待接下來能一起討論，如何在疫情過後，振興兩國的經濟，並攜手合作對抗氣候變遷。帛琉也將持續致力於推動台帛兩國的夥伴關係，相信將有助於促進區域和平。