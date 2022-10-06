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海德堡性騷案／監委申請自動調查 立委提建議保海外台人

聯合報／ 記者歐陽良盈侯俐安／台北即時報導
海德堡台灣華語文學習中心2月揭牌，中心副主任王志宏（白衣服者）遭指控涉嫌多起權勢性騷事件，駐德代表謝志偉（左一）也捲入爭議。圖／取自僑委會網站
海德堡台灣華語文學習中心2月揭牌，中心副主任王志宏（白衣服者）遭指控涉嫌多起權勢性騷事件，駐德代表謝志偉（左一）也捲入爭議。圖／取自僑委會網站

外交部僑委會協輔設置的德國海德堡台灣華語文學習中心今年初爆發性騷醜聞，該中心副主任王志宏被指控涉嫌多起性騷，監委紀惠容將申請自動調查，時力立委王婉諭今下午表示樂見，並提建議，希望透過更完善的保護機制，保護海外國人安全。

王婉諭說，今年初爆發海德堡性騷案後，立即要求外交部僑務委員會說明海外國人遭到暴力侵害的協助機制，並要求駐外館處加強協助性暴力受害者的能力，如：駐外館處應由熟悉所在國法律、具性別敏感度的專業人士，協助受害人；或是提供有效通譯，協助語言能力受限的受害人。

王婉諭建議，外交部僑委會作為補助華語文中心的主管機關，應協助並輔導各地受補助單位，成立符合當地性平法令的性平會、並建立防制性騷擾等相關機制與措施。同時，應將防止性暴力措施的落實情形，納入設置臺灣華語文學習中心的審查作業。

針對事發後外交部建立性別急難救助機制，王婉諭表示，日前出訪美國，與駐外人員交流發現，駐外人員已開始實際執行24小時排班，希望透過更完善的機制，保護海外國人的安全。

外交部 王婉諭 華語 性騷擾

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