藝人祝中共「祖國繁榮昌盛」 綠委湯蕙禎籲陸委會正視

民進黨立委湯蕙禎今天在立法院內政委員會針對大陸委員會業務報告提出質詢，對於近70位台灣藝人紛紛配合、轉發中共央視社群，並寫下「祝福祖國繁榮昌盛，國泰民安」之行為，是否已經違反兩岸人民關係條例中的第33條之1規定，向陸委會詢問，並呼籲應正視此問題。

湯蕙禎受訪時表示，共產國家為世紀之害，也是世界民主國家的公敵，針對中共十一國慶，台灣藝人進行表態祝賀，藝人此舉只是因為利益考量，一己之私，但卻忘了自身所有擁有的潛在影響力，而傷害了國家安全並影響到國家主權認同。

湯蕙禎質詢中指出，中共二十大後不斷推進統一進程，並以多樣管道進行統戰文宣，其統戰樣板多樣多變，假民主自由之名，行企圖混淆視聽混淆之十，似是而非，讓人眼花撩亂難以判斷，隨著中共侵台動作頻頻，不僅在軍事行為上越加猖狂，甚至在國人入境中國、香港及廈門地區，都會面臨隨時被任意拘押的可能，如李孟居、李明哲等事件。

湯蕙禎呼籲，陸委會應確實掌握目前仍在被拘押在中國的台灣民眾，及對於被任意拘押台灣人陸委員應提供具體且有效的救濟方式。