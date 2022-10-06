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蔡英文：台灣有能力、也有意願和世界各國分享經驗

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午接見「第6屆玉山論壇訪賓」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午接見「第6屆玉山論壇訪賓」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見「第6屆玉山論壇訪賓」，她指出，台灣位處在民主防線的最前緣，有能力，也有意願和世界各國分享經驗，期待和更多民主夥伴一起打造出具有韌性的民主同盟陣線；也期盼在既有的良好基礎上，和理念相近國家加強合作，共同為印太區域的和平穩定，及確保民主自由的生活方式更盡一分心力。

蔡總統致詞時首先表達歡迎之意，並表示，「玉山論壇」是台灣和國際及新南向國家，多元對話的重要平台。今年很榮幸邀請來自不同國家、不同領域的貴賓共襄盛舉。尤其現在全球進入後疫情階段，台灣也即將在10月13日進行邊境解封。

蔡總統指出，今年玉山論壇以「振興、再定位與重啟連結」為主題，針對印太國家的經貿整合、公共衛生及區域安全等領域進行深度的意見交流。希望透過今年的論壇，跟民主夥伴共同研議規畫未來發展的方向，進一步促成更多合作。

蔡總統指出，過去這幾年來，全球受到疫情的影響，國際情勢也出現許多重大的變化。藉著這個機會，她要感謝訪賓長期關注台海和平穩定，也在國際領域支持台灣的參與，為台灣發聲。台灣位處在民主防線的最前緣，「我們有能力，也有意願和世界各國分享經驗，也期待和更多的民主夥伴，一起打造出具有韌性的民主同盟陣線。」

蔡總統說，台灣會繼續努力，在既有良好的基礎上，和在座訪賓及理念相近的國家加強合作，一起為印太區域的和平穩定，以及確保民主自由的生活方式更盡一分心力。

代表致詞的紐西蘭前副總理彼特斯（Winston Peters）表示，台灣天然資源並不充沛，面積不大卻有近2400萬人口，但是在非常短的時間內成為全球經濟領袖，也成為國際社會羨慕的對象。訪圑成員對台灣人民及其卓越成就，都感到相當敬佩。未來也非常期待，能與台灣在經濟合作方面繼續努力，達成互惠互利的目標。

彼特斯提到，代表團成員跟台灣人民一樣，都共享對自由、民主、法治等普世價值的尊敬。「我們深知，唯有真正的合作跟勇氣，才能夠促成彼此繼續往前邁進。目前世界面臨艱困情勢，我們了解每個國家都有重要的責任，成為真正良善的力量，如此才能夠創造一個更美好、更安全的未來。」

彼特斯認為，要達成這個目標，良好的政府治理基本原則終將戰勝，理念相近的人們，雖然來自不同的文化與社會背景，都要有決心共同努力，一起支持、促進世界的和平。

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