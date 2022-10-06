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遭藍質疑與學生論文高度重疊？ 陳吉仲嗆：我又沒有要選舉

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示，「我又沒有要選舉」，國民黨兩周不斷質疑針對他的研究計畫，是為了是要掩飾張善政的三年研究計畫，為了捍衛他個人學術名譽，這些不實指控，會去提告。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲表示，「我又沒有要選舉」，國民黨兩周不斷質疑針對他的研究計畫，是為了是要掩飾張善政的三年研究計畫，為了捍衛他個人學術名譽，這些不實指控，會去提告。記者彭宣雅／攝影

農委會主委陳吉仲研究計畫今天再被國民黨爆料疑似抄襲案新事證；陳吉仲今天表示，「我又沒有要選舉」，國民黨兩周不斷質疑針對他的研究計畫，是為了是要掩飾張善政的三年研究計畫，為了捍衛他個人學術名譽，這些不實指控，會去提告。

國民黨今再揭露陳吉仲研究計畫涉嫌抄襲、未註明出處，更與指導學生的論文，內容高度重疊，質疑陳吉仲拿學生的論文報告，藉以領研究費高達770萬元，號並召全民「一人一信，檢舉陳吉仲」，呼籲國科會、交通部盡速調查。

陳吉仲今天參加 「111年台灣稻米達人冠軍賽」頒獎典禮。陳吉仲說，國民黨這一兩個禮拜「排山倒海」而來，針對他學術期刊論文或政府委託研究報告不斷汙名化，為了捍衛他個人學術名譽，這些不實指控，就會去提告。

陳吉仲表示，大概知道為什麼國民黨為何會特別針對他，「我又沒有要選舉」，無非就是要來掩飾國民黨桃園市長參選人張善政三年相關研究報告，但是，他不會把國民黨這種不符合學術標準、汙名化他的方式，用在張善政三年報告上，（農委會）還是非常客觀中立嚴謹的執行這個案，這才是真正有一定的標準，

陳吉仲說，如果國民黨相關人員認為他的報告有問題，那提到這些相關單位（國科會、交通部），更可以還他清白，可以回到學術相關標準處理。

現場媒體提問，如果外界提出檢舉，農委會是否會主動調查？陳吉仲說，「當然啊」，所有政府機關，包括農委會、國科會都有一定的流程在。

但日前農委會並沒有針對陳吉仲案立案調查。

陳吉仲 國民黨 農委會 抄襲

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