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國安局長評九二共識卅周年 陳明通：已翻過歷史的一頁

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
今年是「九二共識」卅周年，國民黨立委陳以信（左）研判中共領導人習近平在廿大對兩岸關係的敘述上應會提及此事，詢問國家安全局屆時如何研析、建議層峰回應此事，但國安局長陳明通（右）表示，「九二共識是已經翻過歷史的一頁了」。圖／取自立法院直播畫面
今年是「九二共識」卅周年，國民黨立委陳以信（左）研判中共領導人習近平在廿大對兩岸關係的敘述上應會提及此事，詢問國家安全局屆時如何研析、建議層峰回應此事，但國安局長陳明通（右）表示，「九二共識是已經翻過歷史的一頁了」。圖／取自立法院直播畫面

今年是「九二共識」卅周年，國民黨立委陳以信研判中共領導人習近平在廿大對兩岸關係的敘述上應會提及此事，詢問國家安全局屆時如何研析、建議層峰回應此事，但國安局陳明通表示，「九二共識是已經翻過歷史的一頁了」；而蔡英文總統立場一向是維穩兩岸關係。

陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，陳以信質詢表示，陳明通七月使泰，但當時國內正在討論美國眾議院議長裴洛西是否訪台，兩岸情勢緊張之際，國安局長不在國內坐鎮，有什麼重要業務要國安局長離開台灣親自赴泰辦理？何況當時國內還有林智堅論文案。陳明通說，因涉及友盟合作，他只能私下說明。

陳以信表示，美國國會制定台灣政策法案，他日前訪問美國時拜會美國行政部門，對方釋出明確訊息，支持台灣政策法案裡有關授權行政部門協助條文，但其中最有顧慮的，是針對部分象徵性條文，包括台灣代表處的改名，後來9月14日參議院外委會通過的版本，已將部分處理掉了。

陳以信說，原草案版本其實是去年我方國安會秘書長顧立雄、外交部吳釗燮赴美與美國安高層會談時，就把這個當作第一個建議，「是我們自己建議了這個東西」，而被美行政部門打了回票，還在金融時報上遭披露。後經友我國會議員助理仍將條文寫入草案，行政部門還是有顧慮，進一步將之處理掉，但整個過程至今仍在進行，到下屆國會議期還要再起。

立委質疑，台灣政策法草案中部分內容是去年蔡政府的要求，而蔡政府今是否還要繼續冒為現在的局勢帶來風險，繼續推駐美代表處改名，作為台美關係進展的指標？

陳明通回應說，蔡總統一向是維穩兩岸關係，但陳以信所提問題他沒辦法回答。因國安局是情蒐單位，非決策單位。

陳以信繼續質詢，今年是九二共識卅周年，習近平今年會否在卅周年之際再提出九二共識，國安局身為情蒐單位，研析如何建議蔡總統回應，這對兩岸關係的契機還是危機？陳明通說，以他過去的陸委會任職經驗，九二共識是已經翻過歷史的一頁了。對岸最重要的是總體方案，廿大後有關的報告會涉及兩岸的事，像九二共識等問題，應由陸委會回答。

國安局 陳明通 陳以信 九二共識

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