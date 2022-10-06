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德議員：無法接受大國以軍力威嚇小國是德國會跨黨共識

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
台德國會友好小組主席魏爾胥(Klaus-Peter Willsch)(圖左五)率跨黨派議員訪台，魏爾胥表示，無法接受大國以軍事力量威嚇小國，是德國國會跨黨派的共識。
台德國會友好小組主席魏爾胥(Klaus-Peter Willsch)(圖左五)率跨黨派議員訪台，魏爾胥表示，無法接受大國以軍事力量威嚇小國，是德國國會跨黨派的共識。

德國會友好小組主席魏爾胥(Klaus-Peter Willsch)率跨黨派議員訪台五天，今在外交部舉行記者會。魏爾胥受訪時表示，此行是國會的常態交流，不代表德國政府立場，但魏爾胥也表示，無法接受大國以軍事力量威嚇小國，是德國國會跨黨派的共識。

魏爾胥此行訪團成員包括德國基民/基社聯盟、社會民主黨、綠黨、自民黨、另類選擇黨及左黨，今天5位台德國會友好小組成員，包括副主席布德 (Katrin Budde)、徐德分(Dr. Till Steffen)、薛福勒(Frank Schäffler)、卡福特(Dr. Rainer Kraft)及萊伊(Caren Lay)也出席記者會，駐德國代表謝志偉陪同。

被問到德國的中國政策以及對於台灣受到中國外交軍事打壓看法，魏爾胥僅簡短表示，他們是國會團體，無法代表德國政府或外交部，所以不評論也無法回覆問題。

魏爾胥表示，德國國會數次表態支持台灣參與國際民航組織，而無法接受大國以軍事力量威嚇小國，也是德國國會跨黨派的共識。

布德則表示，德國國會代表會到全世界旅行交流，如突然有某些國家告訴他們說哪裡不能去，他們也很難接受，「我們自己決定要去哪個國家」

薛福勒則透露，德國國會接下來還會有關注人權議題的訪團會來台，明年也已排定另一團訪團來台。

魏爾胥表示，感謝台灣熱情接待，此行和蔡英文總統、副總統賴清德、立法院長游錫堃及智庫學者等會面，不僅談及德國和台灣目前情況，也討論許多雙方合作可能性的細節。

魏爾胥指出，台、德都尊重自由民主，且是法治國家，因此來台灣和許多人見面非常重要，很可惜他們因為德國國會要開議了沒法參加國慶，也祝台灣生日快樂。

德國 外交部 記者會

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