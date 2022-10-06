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蔡英文總統軍禮歡迎 帛琉總統惠恕仁：共同合作克服萬難

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（左）今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁（右）。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（左）今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁（右）。記者潘俊宏／攝影

我國友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）率團訪台，蔡英文總統今天早上以軍禮歡迎。惠恕仁表示，帛琉和台灣兩國都致力於打造能提供人民安全、繁榮及和平的政府；不論是面對現在或將來的挑戰，只要共同合作，就一定能克服萬難。

蔡總統表示，非常高興以隆重軍禮歡迎台灣的好朋友，去年三月，惠恕仁是全球疫情發生後，第一位來訪的友邦元首，這次惠恕仁來台進行國事訪問，她代表政府及人民表達最誠摯的歡迎。

蔡總統表示，今年12月，兩國建交23年，台帛一路走來相互扶持，感謝帛琉對台灣的情誼，希望透過這次訪問，深化兩國在各領域的合作，預祝國事訪問圓滿順利。

惠恕仁表示，帛琉在10月1日剛慶祝獨立紀念日，帛琉在1994年獨立，台灣與帛琉的夥伴關係奠基於互相尊重及友誼之上，而雙方對於捍衛和平、自由民主、人權、氣候變遷及同為海洋國家守護海洋的決心，更深化了彼此的關係，這些共同的信念更讓雙方在許多方面拓展夥伴情誼，超過20年來，台灣持續在安全、醫療、農漁業、基礎建設、教育、觀光等領域作為帛琉堅定的盟友。

惠恕仁表示，去年台帛開啟旅遊泡泡，疫情期間，台灣也提供帛琉醫療協助，今年台灣也派團參加「我們的海洋大會」，兩國的海巡機關在大會期間共同執行海上維安任務，他非常認同蔡總統所說，這分夥伴關係為印太區域的和平、安全、穩定立下新的里程碑。

惠恕仁指出，全球目前面對許多挑戰，包括氣候變遷及緊張情勢，帛琉人民仍深刻重視兩國的友誼。帛琉強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，同時也知道各國因此明白遵守法治的重要性。帛琉和台灣兩國都致力於打造能提供人民安全、繁榮及和平的政府，面對企圖以武力改變國際現狀的國家，一定要持續攜手，提倡國際合作，以緩和軍事緊張情勢。

惠恕仁表示，帛琉期待持續深化與台灣的堅定情誼，「同心協力，其力斷金」，不論是面對現在或將來的挑戰，只要共同合作，就一定能克服萬難。

帛琉 惠恕仁 蔡英文

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