民眾黨立委批施壓資策會逼改口 民進黨團反嗆自我打臉

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安的博士論文案，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天表示，民進黨把黑手伸進產業界和學術界，直言這是黑道式的選舉；民進黨立法院黨團幹事長羅致政則反批，民眾黨的標準變來變去，不斷地自打嘴巴、自我矛盾，讓人覺得非常不以為然。

資策會執行長卓政宏昨天在立法院答詢時指出，學術著作最重要的是明示出處，高虹安的論文並未做到此點，如果沒有明示揭露出處就是違反學術規定，資策會已經主張自身著作權，民眾黨團今天召開記者會痛批，民進黨「押人取供」是黑道式選舉，質疑現在是「綠色恐怖」時代。

民進黨團隨後也召開「民眾黨黨團私設刑堂，押人取供」記者會，羅致政表示，民眾黨團聲稱民進黨是在審訊資策會，今天早上反而私設刑堂、押人取供，跟民眾黨過去一貫的說法完全矛盾，再次打臉他們立場的矛盾，不曉得民眾黨是昨是今非還是今是昨非。

羅致政指出，高虹安曾經在今年9月23日提及，民進黨團沒有權力直接行文、命令資策會交出資料，尤其是個資，資策會沒有義務回答民進黨團；接著又在今年9月26日說過，資策會為私法人，部分收入來自民間和政府，這完全不代表立院黨團可以要私法人交付資料。

羅致政說明，民眾黨立委在過去一段時間不斷強調，他們認為資策會是私法人，任何黨團都沒有資格要資料、個資不能提供，但是民眾黨過去也曾經發文給資策會要資料，昨天更直接行文要求資策會參加記者會，直接點名卓政宏說明高虹安的論文研究案。

羅致政批評，民進黨立委昨天在立法院公開、合法地詢答，民眾黨團沒有辦法在現場做適當的處理，所以必須在隔天召開記者會，還要把資策會執行長押來改口供與說法，這就是民眾黨讓人覺得不以為然的地方，不斷地自打嘴巴、自我打臉，而且是不同的標準在變來變去。

羅致政說明，資策會雖然是法人，但是屬於經濟部管轄的特殊法人，預算多數來自政府部門固定編列，所以立法院當然有監督的責任，「透過經濟部或部分直接的方式，所以立法院當然有權利」。

羅致政批評，民眾黨團自己搞不清楚狀況，還要指責別人不能這麼做，結果他們今天已經這麼做了，「民眾黨團不要躲在所謂立法院的規定後面，說我們沒有這個權力、責任」，民進黨團有百分之百的權利要求資策會說明，因為都有納稅人的錢在裡面。

民進黨團副書記長吳玉琴則說，資策會昨天已經說明得非常清楚，未來將請高虹安公開說明，所以高虹安現在應該要盡快說明整個論文疑雲、公開討論，而不是再把資策會找來召開記者會私設刑堂。