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軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁 強調堅定支持台灣

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
蔡英文總統今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁，一群到中正紀念堂戶外教學的小朋友等待軍禮歡迎結束後進入廣場。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁，一群到中正紀念堂戶外教學的小朋友等待軍禮歡迎結束後進入廣場。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁，蔡英文強調兩國邦交進入第23年，將持續深化兩國合作關係，惠恕仁表示，即使烏克蘭戰爭讓國際情勢緊張，帛琉也會持續堅定支持台灣。

蔡英文對惠恕仁來台訪問表達誠摯歡迎，強調在全球疫情發生後，惠恕仁是第一位訪問台灣的友邦元首，兩國也開啟旅遊泡泡，開啟亞洲第一個安全的旅遊圈。

蔡英文總統今天(6日)上午以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)。總統表示，台帛邦交將邁入第23年，她期待透過惠恕仁這次訪問，繼續深化雙方的合作。惠恕仁則表示，帛琉會持續堅定支持台灣；面對企圖以武力改變國際現狀的國家，也必須持續攜手、提倡國際合作，以緩和軍事緊張情勢。

惠恕仁感謝台灣在疫情時的醫療援助，強調雙方的夥伴關係是奠基在彼此尊重的友誼上，持續在捍衛自由民主、和平、人權及氣候變遷共同努力，今年也派團參與海洋大會，共同為印太區域的和平、安全、穩定努力。

蔡英文總統（前右）今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁（前左），惠恕仁強調帛琉會持續堅定支持台灣。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（前右）今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁（前左），惠恕仁強調帛琉會持續堅定支持台灣。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（左）今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁（中），惠恕仁強調帛琉會持續堅定支持台灣。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統（左）今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁（中），惠恕仁強調帛琉會持續堅定支持台灣。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（前左）與部會官員今天出席軍禮歡迎典禮，逐一向來訪的帛琉總統惠恕仁致意。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（前左）與部會官員今天出席軍禮歡迎典禮，逐一向來訪的帛琉總統惠恕仁致意。記者潘俊宏／攝影

惠恕仁 帛琉 蔡英文

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