軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁 強調堅定支持台灣

蔡英文總統今在中正紀念堂以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁，蔡英文強調兩國邦交進入第23年，將持續深化兩國合作關係，惠恕仁表示，即使烏克蘭戰爭讓國際情勢緊張，帛琉也會持續堅定支持台灣。

蔡英文對惠恕仁來台訪問表達誠摯歡迎，強調在全球疫情發生後，惠恕仁是第一位訪問台灣的友邦元首，兩國也開啟旅遊泡泡，開啟亞洲第一個安全的旅遊圈。

蔡英文總統今天(6日)上午以軍禮歡迎來訪的帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)。總統表示，台帛邦交將邁入第23年，她期待透過惠恕仁這次訪問，繼續深化雙方的合作。惠恕仁則表示，帛琉會持續堅定支持台灣；面對企圖以武力改變國際現狀的國家，也必須持續攜手、提倡國際合作，以緩和軍事緊張情勢。