馬英九國慶提兩呼籲 說明兩岸絕非兩國 別用台灣國慶日

國慶日即將到來，前總統馬英九在臉書提出對今年的國慶大典的「兩個呼籲」，籲蔡英文總統釐清我國與大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家，另外，總統府看板不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，這是他所知政府過去從未使用過的名稱。

馬英九指出，第一個呼籲：請蔡總統在中華民國國慶大會上，闡明中華民國憲法，釐清我國與大陸的關係，是「互不承認主權，互不否認治權」，絕非兩個國家，如此兩岸關係才能和平穩定向前邁進。

馬英九表示，去年國慶日蔡總統說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，明顯錯誤界定我國與大陸的關係，也違反了「中華民國憲法」與蔡總統上任時的承諾。這段話引發國內的爭論與大陸的強烈批評，認定是「新兩國論」。

馬英九強調，他在第一時間媒體詢問時就說明，這句話是違憲的。因為我國「憲法增修條文」第十一條明文規定：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別的規定。」這表示我國國土包括自由地區與大陸地區兩部分。

馬英九表示，「憲法增修條文」確定了大方向，詳細說明則規定在「台灣地區與大陸地區人民關係條例」中。該條例第二條規定：本條例用詞，定義如下：「一、台灣地區；指台灣、澎湖，金門、馬祖及政府統治權所及的其他地區。二、大陸地區，指臺灣地區以外之中華民國領土。」顯然不論在憲法上或法律上，大陸地區雖非我政府統治權所及，但仍然是我國的領土。

馬英九說，同樣的，在大陸1982年的憲法前言中，也把台灣列為「大陸不可分割的神聖領土」。在這種情況下，高喊台陸雙方互不隸屬，不但不現實，而且是違反現實的。除了自我麻痺與陶醉外，沒有任何實質意義，反而引起海內外有識之士擔憂，認為是「新兩國論」的挑釁，「在兩岸關係近年急速惡化引起兵兇戰危憂慮的此刻，為什麼我們非做不可呢？就是為了要刺激大陸嗎？」

第二個呼籲，馬英九請總統府在慶祝大會的看板與發給中外貴賓的資料中，不要再以「Taiwan National Day」（臺灣國慶日）作為國慶的英文名稱，這是他所知政府過去從未使用過的名稱。也請國慶籌備委員會亡羊補牢，這幾天能儘速修正。

馬英九質疑，我國的國名何時從「中華民國」改為「台灣」了呢？我國的憲法修正了嗎？所有官方文書改變國名了嗎？都沒有。大會當然應該繼續用「中華民國國慶日（英文用Republic of China National Day）」才對。這樣偷渡「台灣獨立」創造的想像空間，除了讓綠營的朋友「自嗨」以外，又還有什麼實質意義呢？這又是另一個讓人感到不合理又不安心的作法，除了遂行蔡英文政府不明所以的意識型態之外，他看不出哪一點對台灣人民、台海情勢、台灣安全繁榮有任何幫助。

馬英九表示，他已經收到了總統府前慶祝大會的邀請函，如同往年一樣他會親自出席。但今年國慶日不同往年的是，我們的民眾更需要堅定的國家認同，以及更和平穩定的兩岸情勢，他要鄭重向蔡總統與游院長呼籲，慎重思考他的建議，稍作更張，現在還來得及。