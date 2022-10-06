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清潔隊員淨山前丟垃圾惹議 蔡其昌批：重包裝上行下效

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中太平清潔隊淨山活動，遭爆「先丟垃圾、再撿垃圾」爭議台中，市長參選人蔡其昌痛批「太離譜了」。記者劉柏均／攝影
台中太平清潔隊淨山活動，遭爆「先丟垃圾、再撿垃圾」爭議台中，市長參選人蔡其昌痛批「太離譜了」。記者劉柏均／攝影

台中市環保局太平區清潔隊日前舉辦淨山活動，遭爆「先丟垃圾、再撿垃圾」爭議；民進黨台中市長參選人蔡其昌痛批「太荒謬了」，一個市長如果重視包裝、形式主義，下面就會上行下效，這種事情只有台中市政府做得出來；中市環保局表示，此案經查為隊員個人不當行為，將依規懲處。

「這件事荒謬離譜到讓人啼笑皆非。」蔡其昌說，城市的進步端看包裝，不會讓這座城市進步，單靠公關，也不會讓這座城市有所發展，台中唯有務實理性，拋棄這些公關及置入包裝，才會有所進步。

蔡其昌指出，盧市長這4年來只重包裝、表面形象，才會有清潔隊同仁為配合上面，先丟垃圾再撿垃圾；台中還有很多地方很髒，清潔隊不需要這樣做，若真要做的話，為何不挑這些地方淨山淨灘？非常荒謬。

台中市政府環保局表示，此案經查，是隊員個人不當行為，非該隊業務常態，但已明顯違反業務宗旨，當下除立即要求清除恢復整潔，後續也將依規懲處並加強教育訓練；對於隊員此次違反規定行為，將依規懲處，絕不寬貸。

台中市長 蔡其昌 民進黨

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