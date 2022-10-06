調查員余正煌自訴論文案 昔日恩師陳明通回應了

針對昔日研究所學生余正煌向法院自訴論文遭抄襲案，上午有立委質問國安局長陳明通，呼籲他應為說明前新竹市長林智堅論文案的說法，向余正煌致歉。但陳明通唸出一段聲明，陳教授日前已在律師陪同下，向台大社科院調查小組作出完整說明，同時提供多份經由台北地方法院所屬民間公證人公證的相關證明文件，供調查小組參考，案件正分由教育部訴願及司法程序當中。

國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，針對訪泰通關影像遭到曝光，陳明通說明時是中共利用網駭進行認知作戰，國安局將透過國際合作，致力推動乾淨網路。但國民黨立委馬文君質詢提出另外觀點。

國民黨立委馬文君質詢表示，陳明通出訪情報被流出還有一個其他因素，「首先就是內鬥」，「也許不將你看在眼裡，甚至有些派系也希望你下台」，這也是原因之一，因為選舉到了，有人不滿政治偵防作為，國安局應嚴密防止。但陳明通表示，這不是事實，他們沒有這個問題，而是中共的認知作戰，他的說法是反認知作戰。

馬文君又指出，陳明通既是國安局長，也曾是台大陳教授，就台大學倫會審議論文，余正煌也曾是陳明通學生，陳明通對論文案的說明，對他是一種傷害，陳明通要不要向余正煌說聲抱歉？

陳明通唸出一段備妥的聲明說，由於角色關係，他陳局長不回答陳教授的問題，但據了解，陳教授日前已在律師陪同下，向台大社科院調查小組作出完整說明，同時提供多份經由台北地方法院所屬民間公證公證的相關證明文件，供調查小組參考，案件正分由教育部訴願及司法程序當中，為尊重相關程序的進行，他沒有進一步評論。