德僑圈爆權勢性騷案 監委立案徹查僑民性平保障

今年2月德國海德堡台灣華語文學習中心成立，旅德教師吳品瑜指控該中心副主任王志宏曾在10多年內涉嫌多起權勢性騷事件，駐德代表謝志偉也被捲入，引發軒然大波。監察委員紀惠容今天表示，針對我國海外僑民性別平等權益之保障，將申請自動調查。

紀惠容表示，有關「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）經聯合國大會通過後正式生效，我國也在2012年通過並施行CEDAW施行法，將CEDAW國內法化。

紀惠容指出，依該公約第35號，基於性別的暴力侵害婦女行為之「一般性建議」，建立適當措施解決發生在域內或域外基於性別的暴力侵害行為，但目前台灣法令是否及於台灣駐外各地相關機構？對於我國海外僑民權益之維護，能否具體適用？都有疑義，將透過調查釐清。

紀惠容說，為維護我國海外僑民之性別平等權益，我國各駐外館處於CEDAW國內法化後，相關因應作為為何？有否依CEDAW相關規範，制定性騷擾或性侵害事件之申訴與協處機制？

紀惠容再提出質疑，行政院、教育部及僑務委員會等行政機關，於接獲性平案件相關申訴後，可採行之協處方式為何？是否積極妥允？對於補助僑民學校及僑民團體設置台灣華語文學習中心等相關機構之審核標準，應否納入性騷擾或性侵害防治規範與申訴機制？針對海外性騷擾或性侵害事件，有無建立相關預防機制，及提供受害當事人申訴與司法協助途徑？相關機制需否檢討改進？事涉海外僑民權益保障，實有深入調查必要。