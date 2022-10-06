玉山論壇明登場 帛琉總統、紐前副總理等12國政要與會

時代力量前黨主席黃國昌在政壇消失一段時間，上個月24日「復出」為時力高雄市議員參選人林于凱站台，網友稱「戰神回來了」。黃國昌目前雖未掛時代力量黨職，但仍是黨員，且有其影響力，還是有一批「昌粉」支持，未來動向備受矚目。他近日動作頻頻，不僅替時力自家參選人站台，也表態支持無黨籍台北市長參選人黃珊珊，令人狐疑「究竟想幹嘛」？

2022-10-06 09:00