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玉山論壇明登場 帛琉總統、紐前副總理等12國政要與會
外交部表示，台灣亞洲交流基金會明天將在台北美福大飯店舉行第6屆「玉山論壇」(2022 Yushan Forum)，題為「振興、再定位與重啟連結」(Revitalizing, Reorienting, and Reconnecting)，帛琉總統惠恕仁(Surangel S. Whipps, Jr.)、紐西蘭前副總理兼外長彼特斯(Winston Peters)及日本眾議員和「日華懇」會長古屋圭司也應邀來台發表演說。
外交部表示，這次有新南向夥伴國家以及帛琉、美、加、日本、澳、紐及歐盟等共12國政要、意見領袖及專家學者，以實體及視訊混合方式出席，蔡英文總統和副總統賴清德，也將分別在開幕式及「亞洲前瞻圓桌對話」致詞。
外交部指出，包括美國前聯邦參議員陶德(Chris Dodd)、北約前副秘書長古特莫勒(Rose Gottemoeller)、澳大利亞前外長暨現任澳洲國家大學校監畢曉普(Julie Bishop)、加拿大前外長暨國防部長馬凱(Peter MacKay)、泰國前副總理邦特(Phongthep Thepkanjana)、日本前防衛副大臣及前外務副大臣中山泰秀也將發表演說。
外交部表示，這次玉山論壇與國際政要、專家等，共商印太地區韌性與我國「新南向政策」的連結與合作發展，論壇希望透過「公私協力夥伴關係」(PPPP)，持續將「玉山論壇」建構為具台灣特色的區域合作對話平台，同時展現政府與民間單位共同致力推動「新南向政策」的成果。
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