國慶總統府光雕展 10月6日登場

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月6日至10月10日展開。圖／取自總統府發言人臉書
今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月6日至10月10日展開。圖／取自總統府發言人臉書

中華民國111年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月6日至10月10日展開。總統府發言人張惇涵表示，今年光雕主題為「寶島有光、土地之愛」，以巨型光雕投影在總統府建築上，並搭配超廣角投影幕，用12分鐘再現台灣國寶級世紀經典，一口氣飽覽25部知名電影，還透過8首歌曲向紀露霞、文夏及洪一峰等歌王歌后致敬；黃土水、林之助及陳澄波等藝術家的經典畫作，則搭配金馬導演黃信堯的配音隆重登場，歡迎國人朋友於展演期間蒞臨觀賞。

張惇涵指出，除了光雕展演內容向文化藝術的前輩致敬，今年更在展演場次間的待機時段，邀請建國中學、師大附中、成功高中、中山女中、松山高中、景美女中等6所高中的攝影社，向學生募集攝影作品，投放在總統府建築上，不僅呈現青春學子的生活樣貌及觀察台灣社會的視角，也讓國慶光雕展演活動更具世代傳承的意義。

張惇涵表示，主辦單位中華文化總會，自2017年起即舉辦總統府建築光雕展演。今年，策展團隊由跨界藝術家陳怡潔擔任導演暨藝術總監，金典獎得主蘇致亨擔任編劇統籌，並請到國藝會董事長林曼麗老師擔任藝術顧問。主題以「國家文化寶藏」為概念，將精選的台灣世紀經典作品繪製成藏寶圖，「邀請民眾來凱達格蘭大道，將百年來滋養著我們的土地之愛，化為文化力量。」

張惇涵說明，今年國慶光雕展演將在10月6至10日於總統府前舉行，展演時間為每晚7時、7時30分、8時、8時30分、9時與9時30分，每場次約為12分鐘，總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施部分交通管制，敬請民眾多多配合道路標示及交管人員指引改道通行，也請用路人多多包涵。

總統府發言人 國慶 張惇涵

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