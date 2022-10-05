影／帛琉總統惠恕仁抵台訪問 盼與台灣一同為和平努力

太平洋友邦帛琉總統惠恕仁應政府邀請，於今晚（5日）率訪問團搭乘星宇航空JX-732航班抵台進行國是訪問，並將出席今年我國國慶慶典活動。訪問團成員搭乘的班機於晚間8點08分抵達桃園國際機場，外交部長吳釗燮到場接機。惠恕仁在機場發表簡短談話後與吳釗燮合照，隨即由外交部人員引領禮遇通關。

惠恕仁在機場發表談話時表示，很高興來到台灣，就像回到家一樣。一年半前來到台灣，當時雙方規劃旅遊泡泡，遺憾無法成功，但他確信接下來的日子裡。會有很多台灣旅客到帛琉旅遊。他這次來就是告訴大家，帛琉與台灣的友誼堅若磐石，也很期待接下來的行程中與蔡英文總統見面，與台灣人民一同慶祝雙十國慶。他也提到，數日前帛琉才慶祝28週年的獨立紀念日，很高興帛琉能持續地慶祝並捍衛自由，他也相信能和台灣一起為這個區域的和平努力，並且期待和台灣人民一起歡度、慶祝雙十節這個代表自由民主的節日。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎惠恕仁率團訪問台灣，並將於明天上午以軍禮迎接訪團，雙方將就兩國共同合作及關切之議題進行會晤交換意見；同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待訪問團。惠恕仁也將出席於10月7日舉行的「玉山論壇」，發表專題演說。

張惇涵指出，我國與帛琉自1999年建交以來，兩國長期在公衛醫療、文化、體育、農漁業技術、觀光以及災防、司法等重要領域緊密合作。帛琉更長期在國際場域為臺灣的國際參與發聲，惠恕仁也多次在聯合國大會等重要國際場合，大力支持台灣有意義參與諸如世界衛生大會、聯合國海洋大會、聯合國氣候變化綱要公約等國際組織。

外交部發言人歐江安在例行記者會中表示，惠恕仁此行將就所重視的觀光發展、台帛航運、國際金融、農漁業、原住民事務等領域，分別與數位發展部長唐鳳、交通部長王國材、財政部長蘇建榮、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒，以及金融產業人士、海洋科學專家等會晤交流。

歐江安說，惠恕仁也將參加台灣、帛琉「經濟圓桌論壇」，在既有堅實基礎上持續深化兩國邦誼，同時探尋更多台帛雙方未來可能的合作方向。