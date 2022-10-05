賴清德肯定台商分享民主自由 讓國際更了解台灣
副總統賴清德今天下午接見「世台聯合基金會訪問團」，肯定台商朋友在國際上為台灣發聲，分享台灣民主、自由、人權的情況，讓國際社會更了解台灣，並請台商朋友持續關心台灣。
賴清德致詞時指出，台商們在海外扮演重要角色，台灣人民則在國內團結合作，建設國家、發展經濟。「我們的防疫做得好，可以幫助別人，也不斷加強國防自主能力，保衛台灣等於是穩定印太和平，所以我們深受國際社會肯定。」
賴清德指出，「我們非常需要海外台商們持續在國際上為台灣發聲，因為台商在各個僑居國、僑居地，在經濟上面都有很好的表現，也會致力公益幫助當地。如果有適當機會，也請台商們持續為台灣發聲，分享台灣民主、自由、人權的情況，讓國際社會更了解台灣，並請台商朋友持續關心台灣。
針對執行長林鋕銘提及，世台聯合基金會規畫明年於日內瓦辦理國際論壇，廣邀出席「世界衛生大會（WHA）」的各國官員及專家學者與會，期盼能讓國際社會看到即使台灣不是WHA的一員，仍努力為全人類的健康福祉做出貢獻，賴清德也特別表示肯定及感謝。
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