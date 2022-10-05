快訊

低利率時代結束了？克魯曼搖頭曝根本因素 指「甚至變得更強」

高虹安博論8成引用資策會期刊？ 委任律師分析曝合法關鍵

賴清德肯定台商分享民主自由 讓國際更了解台灣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午接見「世台聯合基金會訪問團」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午接見「世台聯合基金會訪問團」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午接見「世台聯合基金會訪問團」，肯定台商朋友在國際上為台灣發聲，分享台灣民主、自由、人權的情況，讓國際社會更了解台灣，並請台商朋友持續關心台灣。

賴清德致詞時指出，台商們在海外扮演重要角色，台灣人民則在國內團結合作，建設國家、發展經濟。「我們的防疫做得好，可以幫助別人，也不斷加強國防自主能力，保衛台灣等於是穩定印太和平，所以我們深受國際社會肯定。」

賴清德指出，「我們非常需要海外台商們持續在國際上為台灣發聲，因為台商在各個僑居國、僑居地，在經濟上面都有很好的表現，也會致力公益幫助當地。如果有適當機會，也請台商們持續為台灣發聲，分享台灣民主、自由、人權的情況，讓國際社會更了解台灣，並請台商朋友持續關心台灣。

針對執行長林鋕銘提及，世台聯合基金會規畫明年於日內瓦辦理國際論壇，廣邀出席「世界衛生大會（WHA）」的各國官員及專家學者與會，期盼能讓國際社會看到即使台灣不是WHA的一員，仍努力為全人類的健康福祉做出貢獻，賴清德也特別表示肯定及感謝。

台商 賴清德

延伸閱讀

芒果乾又來了！綠高層證實：年底選戰將端出抗中保台

「台北是疫情的開始！」賴清德站台扣分？負聲量是正聲量3倍 學者：你累了嗎

治水交鋒！謝龍介批睜眼說瞎話 黃偉哲回：一棒接一棒

柯文哲批賴清德失言 吳思瑤：柯黃蔣沒抗議疫情起點

相關新聞

對美演說 蔡英文：只有台灣民選政府有權代表台灣人民

蔡英文總統應華府智庫「全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute, GTI）」之邀，於今晚以錄影方...

賴清德肯定台商分享民主自由 讓國際更了解台灣

副總統賴清德今天下午接見「世台聯合基金會訪問團」，肯定台商朋友在國際上為台灣發聲，分享台灣民主、自由、人權的情況，讓國際...

2022前進議會／重砲手不選連任 他用這招讓接班人變強棒

「蛤！為什麼不選了？」北台灣本屆議員有好幾名重砲手，明明連任沒問題卻不選了，有人更上一層樓選市長，有人想選市長卻連初選都被沒收，有人則是裸退，但他們有個共通點就是推出接班人，以往父傳子、父傳女都不一定成功，沒有血緣的接班人接得了棒嗎？他卻用這一招讓對手措手不及，子弟兵穩穩坐在安全名單。

帛琉總統惠恕仁今晚抵台訪問 蔡總統明天軍禮歡迎

我國太平洋友邦帛琉總統惠恕仁應我國政府邀請，將於今天晚間率訪問團抵台進行國是訪問，並將出席今年我國國慶慶典活動，總統府發...

國民黨若對徐耀昌動用黨紀鬧雙標 恐反助攻鍾東錦

苗栗縣長徐耀昌公開站台支持無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦，國民黨苗栗縣黨部向國民黨中央黨部建議撤銷徐耀昌國民黨黨籍，國民黨這個舉動，在選戰期間，對國民黨苗栗縣長參選人謝福弘選情，不會產生正面效益，反而讓鍾東錦陣營強化同仇敵愾的氛圍，讓徐耀昌更可以大大方方為鍾東錦輔選。

18歲公民權意見發表會 5場次日期出爐

中選會今天表示，憲法修正案公民複決第1案意見發表會或辯論會，將自11月12日起至11月22日期間，於全國性無線電視頻道舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。