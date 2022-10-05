獨／EUA終止民眾將無清冠一號用 藥證規範不明恐空窗數年

本土疫情再上高峰，今日本土突破5萬例個案，確診民眾愛用的「清冠一號」日前因調整公費對象引發各界反彈。但隨著指揮中心解編，清冠一號的EUA恐怕也將隨之消滅，不論公、自費，民眾恐無清冠一號可用。藥廠表示中醫藥司尚未訂出未來申請藥證的路徑，究竟為成藥還是處方藥；但中醫藥司則說，申請主動權在藥廠身上，民眾未來是否仍有清冠一號可用？至今仍是未解之謎。

指揮中心將隨紓困振興特別條例一路開設到明年6月底，指揮官王必勝日前表示，疫苗、藥品和快篩等緊急使用授權（EUA）都是指揮中心存在才能有法規依據，若取消這些醫療物資就不能使用且必須銷毀。

因指揮中心存在而有使用依據的不僅是疫苗、快篩或口服抗病毒藥，國人愛用的中藥方劑「清冠一號」也是一項。臺北醫學大學藥學系博士、藥廠技術主管王坤謄表示，目前清冠一號未來的路徑，一是可能會終止，二是成為處方藥或成藥，但目前仍要等中醫藥司訂出規定，看還需要補充哪些資料、如何申請藥證等等。

中醫藥司司長黃怡超則說，清冠一號究竟是處方藥還是成藥，目前仍沒有定論，要走哪條路要看廠商自己提供的資料；但前幾個月有找藥廠開會討論、詢問意願，但目前事情還沒有成熟。

「中醫藥司相當積極看待。」黃怡超強調，清冠一號的EUA問題中醫藥司一直都放在心上，但主控權仍在藥廠身上，看他們要提供什麼資料，沒辦法強迫，主要就是提供查驗登記資料，但會積極輔導。

但清冠一號EUA依照法規，也將只到明年6月，藥證申請標準仍未訂名，是否來得及接軌？黃怡超表示，根據目前EUA清冠一號屬於處方藥，但會依據特性進行考量，決定是否能繼續做為處方藥，或列為成藥，讓民眾在藥局就可以購得；在EUA效期結束前，會積極處理這項課題，但無法保證明確期程。

全國中醫師全聯會理事長柯富揚表示，若清冠一號要比照新藥審查，藥廠需進行動物試驗、第一期試驗、第二期試驗絕對來不及在明年6月底前通過，依照過去藥品審查經驗，恐怕民眾會有有好幾年的空窗期沒有清冠一號可用。

柯富揚建議，中醫藥司可從去年12月1日開始，健保使用的清冠一號資料回朔，整理真實世界的數據做為依據，讓清冠一號能夠順利取得正式藥證；並且應該明確告知申請藥證的規範，莫讓藥廠無所適從。

至於10月7日衛福部將討論的公費清冠一號適用對象，柯富揚表示，孕婦、12歲以下兒童，在真實世界的使用狀況來講都沒有任何嚴重不良反應，被排除在公費對象外相當不公允，會積極呼籲政府。新北市中醫師公會理事長詹益能透露，最近三軍總醫院已有相關研究報告，近期或將發布，屆時就有證據能夠做為這二類對象公費使用清冠一號的依據，不過三軍總醫院否認該消息。 「清冠一號」藥方能緩解確診不適症狀，是許多確診者愛用的方劑。 本報系資料照

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