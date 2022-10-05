吳斯懷關切「黑熊學院」 林秉宥：問政品質令人擔心

立法委員吳斯懷今（5）日在外交及國防委員會中批評新北市議員參選人林秉宥針對全民國防的意見為「笑話」，林秉宥競選辦公室表示，吳斯懷把台灣民政府的黑熊部隊跟黑熊學院混為一談，其問政品質令人擔心。

吳斯懷質詢國防部長邱國正時詢問，黑熊學院是否與台灣民政府的黑熊部隊相同？邱國正表示自己從未接觸，也不清楚。接著吳斯懷指稱，黑熊學院負責人為林秉宥，並且曾到民進黨中常會報告，希望國防部硬起來，因為林秉宥的全民國防概念是兒戲和笑話。

林秉宥表示，到中常會上報告的是黑熊學院負責人沈伯洋，並不是自己。而且黑熊學院一直都很支持國軍，主要目標是作為全民防衛體系建構非武裝的防衛體系，是在支持國軍的作戰。

林秉宥認為，吳斯懷將台灣民政府的黑熊部隊和黑熊學院混為一談，是指鹿為馬，且蓄意混淆視聽「不是笨，就是壞」。因為有這麼多公開資訊可供查閱，卻還因為不明的原因把台灣民政府跟黑熊學院混為一談，刻意要把黑熊學院跟其他毫無關係的團體牽扯在一起，利用公器製造社會大眾對於黑熊學院的錯誤認識。