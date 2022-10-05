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帛琉總統惠恕仁今晚抵台訪問 蔡總統明天軍禮歡迎

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
帛琉總統惠恕仁今晚將抵台訪問。本報資料照片
帛琉總統惠恕仁今晚將抵台訪問。本報資料照片

我國太平洋友邦帛琉總統惠恕仁應我國政府邀請，將於今天晚間率訪問團抵台進行國是訪問，並將出席今年我國國慶慶典活動，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎惠恕仁率團訪問台灣。

張惇涵指出，蔡總統將在明天上午以隆重軍禮迎接訪團，雙方並將就兩國共同合作及關切之議題，進行會晤深入交換意見；同日午間，蔡總統也將於總統府設國宴款待訪問團。惠恕仁亦將出席於10月7日舉行的「玉山論壇」，發表專題演說。

張惇涵表示，我國與帛琉自1999年建交以來，兩國長期在公衛醫療、文化、體育、農漁業技術、觀光以及災防、司法等重要領域緊密合作。帛琉更長期在國際場域為臺灣的國際參與發聲，惠恕仁也多次在聯合國大會等重要國際場合，大力支持台灣有意義參與諸如世界衛生大會、聯合國海洋大會、聯合國氣候變化綱要公約等國際組織。

張惇涵表示，此行為惠恕仁2021年3月後，第2度來訪。訪團成員另包括國務部長艾古斯、財政部長吳凱雷、人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊、農漁暨環境部長維史提、大酋長協會代表酋長蘇強生、參議院籌款及財務委員會主席伊茹白、眾議院衛生、社會及文化委員會主席卡薇琦等，橫跨行政與國會部門的重要代表。

張惇涵表示，台灣與帛琉不僅同為海洋國家，彼此更是印太區域的堅實盟邦。期盼透過此行，持續拓展兩國合作關係、增進兩國人民福祉，讓兩國邦誼更加穩固，共同為全球民主韌性及印太區域的自由與開放，貢獻海洋民主的力量。

張惇涵 惠恕仁 帛琉 蔡英文

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