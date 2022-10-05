朝天宮董座蔡咏鍀問鼎副議長 今天成立競總獲本人證實

雲林縣北港朝天宮董事長也是北港鎮民代表會主席蔡咏鍀，以無黨籍轉戰下屆縣議員，盛傳他有意問鼎下屆副議長寶座，今天獲他本人證實，他說，目前正全力衝刺爭取議員過關，未來將整合朝天宮及更多地方資源「把香客變遊客」，帶動北港區發展。

蔡咏鍀多年前返鄉參與北港朝天宮廟務，開始步入政壇，任2屆朝天宮董事長，也連任4屆北港鎮民代表會主席以及2屆台灣鄉鎮市代表會聯合總會長，累積深厚實力。

蔡咏鍀身兼朝天宮董事長和代表會主席，為擴大服務層面，其太太黃美蘭參選本屆縣議員也順利當選，兩人致力耕耘基層，也累積更多政治光環。下屆選舉，蔡咏鍀與太太角色互換，他轉戰縣議員，黃美蘭改選鎮民代表，延續服務。

由於雲林縣第6選區下屆議員，從原本6席減為5席，卻有7人參選，因實力相當競爭激烈，親近蔡咏鍀的人表示，下屆有4名現任議員尋求連任，以蔡的實力雖被認為可以過關，但仍不能掉以輕心，步步為營爭取認同。

蔡咏锝在地方廣結善緣，人脈廣闊，跨越藍綠，尤其總統蔡英文、副總統賴清德等都曾多次到北港朝天宮參拜祈福。距大選投票只剩51天，藍綠在地方競逐激烈，蔡咏鍀成為藍綠拉攏對象，最近傳出雲林一重量級人士積極斡旋後，傳出蔡咏鍀將與國民黨籍的議長沈宗隆搭配爭取下屆正、副議長。

蔡咏鍀對參選副議長並未否認，今天並親口證實，他說，最重要得先拼過第一關，先當選議員再說，他感謝眾多支持者的認同，讓他更有動力向前走，未來如能順利當選，將結合朝天宮和地方資源，串連北港、水林及口湖3鄉鎮，打造成海線亮麗的宗教觀光區。