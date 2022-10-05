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影／昨被問「多元宇宙」動怒 蘇貞昌今回應了

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
蘇貞昌今下午出席「第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」。圖／擷取自udn video
蘇貞昌今下午出席「第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」。圖／擷取自udn video

行政院長蘇貞昌昨天在立法院備詢時，因國民黨立委洪孟楷不斷追問「多元宇宙」是什麼，兩人一度唇槍舌戰。蘇貞昌今下午被媒體再度問及時表示，對於各方面各種專業，他向來都尊重各部會。

數位發展部今年8月底掛牌。洪孟楷昨天在質詢時問蘇貞昌，有沒有聽過多元宇宙科，蘇貞昌答，部門在成立時就已經知道，並指示數位部長唐鳳說明，但洪孟楷指名要蘇貞昌回答，並對唐鳳說「除非你想篡位，否則的話不要回答。」

蘇貞昌聽聞後秒變臉，反問「你是怎麼樣？今天是要考常識，還是要考什麼？」兩人在詢答時間結束關麥後仍繼續吵，但蘇貞昌始終未回答。

蘇貞昌今下午出席「第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」。媒體追問「請問院長釐清何謂多元宇宙了嗎？」蘇貞昌表示，對於各方面各種專業他都尊重各部會，這也是政府設官分職，要讓各專業部會來做專業的事，「所以我向來都尊重各部會運作。」

蘇貞昌 洪孟楷 唐鳳

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