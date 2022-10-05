農委會宣導費圖利特定媒體？蘇貞昌：合法使用

鏡電視今年1月取得執照，黨政高層介入傳言不斷。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今在立法院答詢時表示，這件事各界都關心，是「關心」鏡電視，但不認為是關說。行政院長蘇貞昌今天表示，對於ＮＣＣ獨立運作，行政院都尊重，也沒有干預。

蘇貞昌今下午出席「第19屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮」。媒體詢問，農委會政策宣導費，被發現由三立、民視得標4成，是否有圖利特定親綠媒體之嫌？蘇貞昌表示，政府不但要為人民做事，也要讓人民知道政府在為你做什麼，這些都要透過媒體、各種管道讓人民知道。

蘇貞昌表示，這些透過各管道媒體、各方面的費用都詳細編列，經過立法院監督，也有審計部審查，都是依照規範，合法使用。