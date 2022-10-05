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新竹棒球場12億元經費疑竇 議員今提資料向監委陳情

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
時代力量議員林彥甫今天把握監委下鄉巡查機會陳情棒球場經費問題。記者張裕珍／攝影
時代力量議員林彥甫今天把握監委下鄉巡查機會陳情棒球場經費問題。記者張裕珍／攝影

斥資12億元的新竹市立棒球場工程案受全國矚目，時代力量市議員林彥甫今天趁監察委員下鄉巡察時，陳情指棒球場工程有「假通膨之名、行灌水之實」，監委回應已有監委調查棒球場案，將帶回資料函請處理；市府說明，材料單價都經審查且合乎程序。

林彥甫提出3大新竹市立棒球場工程經費暴增疑點，分別為市府追加球場必要設施，卻列新增工項，導致單價不受原契約限制；依進度推算，廠商進料時間應為通膨前，但鋼筋、混凝土價格卻比原契約多三成；市府無審價機制，價格卻是由廠商詢問市價。

林彥甫今天趁監察委員下鄉巡查時登記陳情，他也拿出資料向監委賴鼎銘表示棒球場工程材料單價疑似有浮報，導致總經費膨脹，且這些工項都是必要設施，卻列為新增工項啟人疑竇，也沒有明確審價機制，希望監察委員能明察為何新竹棒球場經費激增。

市府工務處先前說明，棒球場工程變更設計是連續性過程，並未拖延，且2019至2021年間營建物價有2成漲幅，材料單價整體受疫情、缺工、缺料加上通膨等大環境因素影響，但單價皆經統包商訪價、監造單位審查，並送市府內部簽核評估，都合乎程序。

另，近日逢議會市政總質詢期間，今天包括議員田雅芳、鄭成光等人都紛紛關切棒球場缺失改善與處理進度。田雅芳還直言，代理市長現在在收棒球場爛尾，她發現觀眾台樓梯牆面有滲水、透水痕跡，有些排水孔是設在觀眾席旁邊，要求市府特別留意調整排水設計。

鄭成光也認為「錯在林智堅太快開幕」，導致爆發全國矚目爭議，花了12億元的工程，工程品質要注意，畢竟球場那麼多觀眾會進來看球，也有那麼多球員來打球，安全最重要，「不要危害人民的生命安全」。並要求市府虛心檢討，讓新竹市民能盡早看到中職賽事。

市府說明，棒球場改善小組每天召開施工檢討會議、每周召開改善小組會議，持續改善球場缺失包含排水問題等；預計年底完成改善，屆時將找球隊來練習、測試，也會經專家學者等單位評估才會開放後續使用，未來驗收程序完成後，也將跟OT廠商龍來公司確認。

新竹市立棒球場工程缺失陸續改善中。圖／市府提供
新竹市立棒球場工程缺失陸續改善中。圖／市府提供

新竹市立棒球場

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