新竹棒球場12億元經費疑竇 議員今提資料向監委陳情

斥資12億元的新竹市立棒球場工程案受全國矚目，時代力量市議員林彥甫今天趁監察委員下鄉巡察時，陳情指棒球場工程有「假通膨之名、行灌水之實」，監委回應已有監委調查棒球場案，將帶回資料函請處理；市府說明，材料單價都經審查且合乎程序。

林彥甫提出3大新竹市立棒球場工程經費暴增疑點，分別為市府追加球場必要設施，卻列新增工項，導致單價不受原契約限制；依進度推算，廠商進料時間應為通膨前，但鋼筋、混凝土價格卻比原契約多三成；市府無審價機制，價格卻是由廠商詢問市價。

林彥甫今天趁監察委員下鄉巡查時登記陳情，他也拿出資料向監委賴鼎銘表示棒球場工程材料單價疑似有浮報，導致總經費膨脹，且這些工項都是必要設施，卻列為新增工項啟人疑竇，也沒有明確審價機制，希望監察委員能明察為何新竹棒球場經費激增。

市府工務處先前說明，棒球場工程變更設計是連續性過程，並未拖延，且2019至2021年間營建物價有2成漲幅，材料單價整體受疫情、缺工、缺料加上通膨等大環境因素影響，但單價皆經統包商訪價、監造單位審查，並送市府內部簽核評估，都合乎程序。

另，近日逢議會市政總質詢期間，今天包括議員田雅芳、鄭成光等人都紛紛關切棒球場缺失改善與處理進度。田雅芳還直言，代理市長現在在收棒球場爛尾，她發現觀眾台樓梯牆面有滲水、透水痕跡，有些排水孔是設在觀眾席旁邊，要求市府特別留意調整排水設計。

鄭成光也認為「錯在林智堅太快開幕」，導致爆發全國矚目爭議，花了12億元的工程，工程品質要注意，畢竟球場那麼多觀眾會進來看球，也有那麼多球員來打球，安全最重要，「不要危害人民的生命安全」。並要求市府虛心檢討，讓新竹市民能盡早看到中職賽事。